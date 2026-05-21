Aston Villa vô địch Europa League

Thắng Freiburg 3-0 ở trận chung kết Europa League, Aston Villa giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm.

Trong khi Aston Villa tới Thổ Nhĩ Kỳ với khát khao giành chức vô địch đầu tiên kể từ Cup Liên đoàn năm 1996, Freiburg bước vào trận chung kết mà chưa từng sở hữu bất kỳ danh hiệu nào trong phòng truyền thống. Được đánh giá vượt trội đối thủ Đức, Aston Villa không mấy khó khăn để hạ Freiburg nhờ các bàn thắng đẹp của Youri Tielemans, Emi Buendia cùng Morgan Rogers.

Cầu thủ Aston Villa mừng danh hiệu Europa League, trên sân Besiktas Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/5. Ảnh: Reuters

Đây cũng là lần đầu đại diện nước Anh vô địch cup lớn ở châu Âu kể từ European Cup, tiền thân của Champions League, năm 1982. Với cá nhân HLV Unai Emery, ông củng cố vị thế “ông vua Europa League” khi nâng cao kỷ lục bằng lần thứ năm đăng quang. Trước đó, nhà cầm quân Tây Ban Nha từng ba lần vô địch cùng Sevilla và một lần với Villarreal.

Aston Villa bước vào trận với bộ trang phục toàn màu trắng nhằm tri ân thế hệ từng vô địch Cup C1 năm 1982. Ngay phút thứ hai, đội bóng Anh tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Morgan Rogers sút căng buộc thủ môn Noah Atubolu phải cứu thua. Freiburg, trong lần đầu dự chung kết châu Âu, cũng có cơ hội đáp trả nhưng cú đá chân trái của Nicolas Hofler lại đi chệch cột.

Sau quãng đầu trận tương đối cân bằng, Aston Villa tăng tốc và tạo ra khác biệt bằng chất lượng đội hình cùng sự hiệu quả trong dứt điểm. Phút 38, đội bóng Anh mở tỷ số từ một pha đá phạt góc được dàn xếp bài bản. Rogers di chuyển nhận bóng, trong khi các đồng đội chắn người để mở khoảng trống cho Youri Tielemans băng vào vô-lê chìm hiểm hóc, đánh bại Atubolu.

Tiếp đà hưng phấn, Emiliano Buendia lập siêu phẩm trong thời gian bù giờ hiệp một. Tiền vệ Argentina xoay người sát vòng cấm rồi cứa lòng chân trái cực nhanh vào góc xa, khiến các CĐV Aston Villa phía sau khung thành bùng nổ. Trên khán đài Besiktas Park, Hoàng tử William - CĐV nổi tiếng của Aston Villa - ăn mừng cuồng nhiệt cùng hơn 11.000 người hâm mộ đội bóng đến từ xứ sương mù.

Rogers (trắng) ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Aston Villa, trên sân Besiktas Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/5. Ảnh: Reuters

Hai bàn thua liên tiếp cuối hiệp một gần như đánh sập tinh thần Freiburg. Và chỉ chưa đầy 15 phút sau giờ nghỉ, trận đấu coi như an bài. Phút 58, Buendia tiếp tục để lại dấu ấn với đường căng ngang vào vòng cấm để Rogers băng cắt, đệm bóng cận thành nâng tỷ số.

Đó là bàn thứ ba của Rogers tại Europa League mùa này, đồng thời đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của đại diện Bundesliga. Dù HLV Julian Schuster lập tức thay hai người, Freiburg không thể tạo ra sức phản kháng đáng kể nào trước một đối thủ chơi chặt chẽ, giàu năng lượng và hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Trong phần còn lại, Aston Villa thậm chí còn suýt ghi thêm bàn khi Buendia và đội trưởng John McGinn có cơ hội ngon ăn. Freiburg may mắn không thua đậm hơn, và thất bại 0-3 phản ánh đúng chênh lệch giữa hai đội.

Aston Villa khép lại mùa giải thành công dù từng khởi đầu rất chật vật, không thắng cả bốn trận đầu và phải chờ đến cuối tháng 9 mới ghi bàn đầu tiên. Tuy nhiên, HLV Emery đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện, đưa đội bóng vào top 5 Ngoại hạng Anh và kết thúc mùa giải bằng danh hiệu lớn châu Âu đầu tiên sau bốn thập kỷ.

Thủ môn Emiliano Martinez công kênh HLV Unai Emery để mừng chức vô địch Europa League, trên sân Besiktas Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/5. Ảnh: Reuters

