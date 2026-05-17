Giải bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động khối xã, phường

Trong 2 ngày 16-17/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Giải bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động khối xã, phường năm 2026 nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ, Cúp vô địch, Huy chương Vàng cho đội bóng Công đoàn xã Chí Đám.

Tham gia giải có 9 đội bóng với gần 200 cầu thủ đến từ các công đoàn cơ sở đại diện cho công đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, các đội đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, nhiều bàn thắng ấn tượng và những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

Ban tổ chức trao cờ, Huy chương Bạc cho đội bóng Công đoàn phường Hòa Bình.

Kết quả, đội bóng Công đoàn xã Chí Đám xuất sắc giành Cúp vô địch; đội bóng Công đoàn phường Hòa Bình giành giải Nhì; đồng giải Ba thuộc về đội bóng Công đoàn xã Cẩm Khê và Công đoàn xã Bình Nguyên. Ban tổ chức cũng trao các giải phụ gồm: Giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất... cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Ban tổ chức trao cờ và Huy chương Đồng cho 2 đội bóng Công đoàn xã Cẩm Khê và Công đoàn xã Bình Nguyên.

Giải bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động khối xã, phường là sân chơi bổ ích, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giải đấu tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong đoàn viên, người lao động; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động.

Đội bóng vô địch Giải bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động khối xã, phường sẽ tiếp tục thi đấu tranh siêu cúp Công đoàn Đất Tổ với đội bóng vô địch Giải bóng đá nam công nhân lao động các Khu công nghiệp tỉnh vào tháng 7 tới.

Lê Hoàng