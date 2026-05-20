Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm

Arsenal chính thức vô địch Premier League 2025/26 sau 22 năm chờ đợi, khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa, mở ra cơ hội giành cú đúp lịch sử dưới thời Mikel Arteta.

Arsenal chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2025/26 sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng áp chót. Kết quả này giúp “Pháo thủ” chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 22 năm và mở ra kỷ nguyên mới dưới thời HLV Mikel Arteta.

Trước lượt trận của Man City, Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Burnley 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Kai Havertz. Chiến thắng ấy giúp đội bóng thành London tạo ra khoảng cách 5 điểm với nhà đương kim vô địch, đồng thời gây áp lực cực lớn lên thầy trò Pep Guardiola.

Tại sân Vitality, Man City buộc phải thắng Bournemouth để níu giữ hy vọng cạnh tranh chức vô địch tới vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên khó khăn khi Junior Kroupi bất ngờ mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 39 bằng một pha dứt điểm lạnh lùng khiến Etihad như chết lặng.

Trong phần lớn thời gian còn lại, Man City dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của Bournemouth. Phải tới phút bù giờ, Erling Haaland mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Dẫu vậy, chừng đó là không đủ để giúp đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục cuộc đua vô địch.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Arsenal chính thức trở thành tân vương Premier League. Đây là chức vô địch nước Anh thứ 14 trong lịch sử CLB, đồng thời là lần đầu tiên họ bước lên đỉnh cao kể từ mùa giải bất bại huyền thoại 2003/04 dưới thời Arsene Wenger.

Sau ba mùa liên tiếp về nhì, cuối cùng Mikel Arteta đã hoàn tất hành trình đưa Arsenal trở lại vị thế số một bóng đá Anh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xây dựng thành công một tập thể trẻ trung, giàu năng lượng nhưng cũng đầy bản lĩnh với những cái tên như Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Odegaard hay Kai Havertz.

Đáng chú ý, mùa giải của Arsenal vẫn chưa dừng lại. Sau khi chinh phục Premier League, “Pháo thủ” sẽ hướng tới trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain vào ngày 30/5. Nếu tiếp tục đăng quang ở châu Âu, đây chắc chắn sẽ trở thành mùa giải vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng Bắc London.

Theo thethao247