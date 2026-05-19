Thắng nghẹt thở Burnley, Arsenal chạm tay chức vô địch Ngoại hạng Anh

Pha làm bàn duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó nới rộng cách biệt với Man City lên 5 điểm.

Trong bối cảnh chỉ còn 2 vòng đấu, nếu Man City để rơi điểm trước Bournemouth ở vòng đấu này, Arsenal sẽ chính thức đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trường hợp Man City giành chiến thắng, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết khi gặp Crystal Palace lượt cuối.

Trở lại trận đấu với Burnley, Arsenal đã tung vào sân lực lượng mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đội chủ nhà sớm kiểm soát thế trận, đẩy Burnley vào thế chống đỡ. Các cơ hội nguy hiểm lần lượt được tạo ra, điển hình là pha dứt điểm trúng cột dọc của Trossard phút 15.

Tuy nhiên bước ngoặt trận đấu chỉ diễn ra ở phút 37 khi Havertz bật cao đánh đầu từ pha dàn xếp đá phạt góc, phá lưới Burnley. Bàn thắng làm nổ tung các khán đài sân vận động Emirates.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal duy trì kiểm soát bóng và chủ động về mặt thế trận trước đối thủ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân với chiến thắng chung cuộc 1-0 nghiêng về phía Arsenal.

Trên bảng xếp hạng, Pháo thủ hiện đang dẫn đầu với 82 điểm, hơn Man City 5 điểm. Cuộc đua có thể ngã ngũ ngay vòng đấu này nếu Man City không vượt qua được Bournemouth.

