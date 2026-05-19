Thắng nghẹt thở Burnley, Arsenal chạm tay chức vô địch Ngoại hạng Anh

Pha làm bàn duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Burnley với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó nới rộng cách biệt với Man City lên 5 điểm.

Havertz ghi bàn đem về chiến thắng 1-0 cho Arsenal trước Burnley

Trong bối cảnh chỉ còn 2 vòng đấu, nếu Man City để rơi điểm trước Bournemouth ở vòng đấu này, Arsenal sẽ chính thức đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh. Trường hợp Man City giành chiến thắng, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết khi gặp Crystal Palace lượt cuối.

Trở lại trận đấu với Burnley, Arsenal đã tung vào sân lực lượng mạnh nhất với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đội chủ nhà sớm kiểm soát thế trận, đẩy Burnley vào thế chống đỡ. Các cơ hội nguy hiểm lần lượt được tạo ra, điển hình là pha dứt điểm trúng cột dọc của Trossard phút 15.

Tuy nhiên bước ngoặt trận đấu chỉ diễn ra ở phút 37 khi Havertz bật cao đánh đầu từ pha dàn xếp đá phạt góc, phá lưới Burnley. Bàn thắng làm nổ tung các khán đài sân vận động Emirates.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Arsenal duy trì kiểm soát bóng và chủ động về mặt thế trận trước đối thủ nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân với chiến thắng chung cuộc 1-0 nghiêng về phía Arsenal.

Trên bảng xếp hạng, Pháo thủ hiện đang dẫn đầu với 82 điểm, hơn Man City 5 điểm. Cuộc đua có thể ngã ngũ ngay vòng đấu này nếu Man City không vượt qua được Bournemouth.

Theo tienphong.vn


Man City thắng Chelsea, đoạt Cup FA

Man City thắng Chelsea, đoạt Cup FA
2026-05-17 06:30:00

Tiền đạo Antoine Semenyo đánh gót ghi bàn giúp Man City thắng Chelsea 1-0 trong trận chung kết, để lần thứ tám đoạt Cup FA.

U17 Việt Nam - U17 Australia: Màn tái đấu hấp dẫn

U17 Việt Nam - U17 Australia: Màn tái đấu hấp dẫn
2026-05-16 15:11:00

Trận tứ kết cuối cùng của giải U17 châu Á 2026 là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. U17 Việt Nam với tinh thần hưng phấn từ tấm vé World Cup lịch sử...

