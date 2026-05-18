Bruno Fernandes san bắng kỷ lục, MU thắng kịch tính trên sân nhà

Manchester United đánh bại Nottingham Forest 3-2 trong trận cầu kịch tính tại Old Trafford, qua đó chắc chắn cán đích thứ ba Premier League và khép lại mùa giải đầy hồi sinh dưới thời Michael Carrick.

Trong trận đấu chia tay Casemiro tại sân nhà, “Quỷ đỏ” nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm mở tỷ số ngay phút thứ 5. Sau tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Forest, Luke Shaw tung cú vô-lê quyết đoán vào góc thấp, ghi bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 1/2023.

Forest suýt gỡ hòa ở giữa hiệp một khi Morgan Gibbs-White thoát xuống đối mặt, nhưng thủ thành Senne Lammens đã cứu thua xuất sắc cho đội chủ nhà. Không lâu sau, Bryan Mbeumo bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi dứt điểm trúng cột dọc sau pha phản công tốc độ của United.

Bước sang hiệp hai, Forest vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ ở phút 54. Từ quả phạt góc chiến thuật, Morato bật cao đánh đầu tung lưới United, ghi bàn đầu tiên cho CLB.

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng đáp trả. Chỉ ít phút sau, Matheus Cunha tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng gây tranh cãi khi Mbeumo bị cho là đã để bóng chạm tay trước đó, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Bruno Fernandes tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của United. Phút 72, tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Mbeumo đệm bóng cận thành, chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi. Đồng thời, Fernandes cán mốc 20 pha kiến tạo trong một mùa Premier League, sánh ngang Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Forest không bỏ cuộc khi Gibbs-White rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở cuối trận, nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được. Chiến thắng này giúp Manchester United sẽ khép lại mùa giải với vị trí thứ ba đầy ấn tượng dưới thời Michael Carrick, người đang đứng trước cơ hội lớn được bổ nhiệm chính thức.

