V-League 1-2025/2026: Câu lạc bộ Công an Hà Nội lên ngôi vô địch sớm

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức đăng quang ngôi vô địch V.League 1-2025/2026 trước 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà.

Cầu thủ Alan (số 72) ghi bàn thắng mở tỷ số cho Công an Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Vòng 23 Giải bóng đá Vô địch quốc gia (V-League 1-2025/2026) diễn ra với nhiều kết quả có lợi cho các đội bóng ở tốp đầu khi cả 4 đội đều chiến thắng.

Ở giai đoạn sau của mùa giải, đội bóng ngành Công an Thủ đô thể hiện phong độ mạnh mẽ với chuỗi thành tích xuất sắc.

Sau 23 vòng đấu, họ sở hữu 60 điểm, thắng 19 trận, hòa 3 trận và chỉ thua 1 trận (trước Câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 15). Dù thua trận nhưng đội bóng Thanh Hóa vẫn tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 24 điểm sau 23 vòng đấu.

Ở nhóm cuối, SHB Đà Nẵng có được thêm 1 điểm quý giá để lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, đẩy cục diện nhóm cuối vào tình huống khó đoán định ở những chặng đua cuối mùa giải.

Trong trận thi đấu đầu tiên của vòng 23 (ngày 15/5), trên sân vận động Bình Dương, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng có màn trình diễn khá ấn tượng trước đội chủ nhà Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay phút thứ 6, Milan Makaric có bàn thắng mở tỉ số cho đoàn quân của Huấn luyện viên Đức Tuấn. Vào những phút bù giờ cuối hiệp 1, tiền đạo Việt kiều Williams Lee ghi bàn thắng gỡ hòa cho Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ chấm 11m.

Bước sang hiệp 2, Peter Markrillos ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 68. Nhưng chỉ 8 phút sau, phút 76, Nguyên Hoàng ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho SHB Đà Nẵng, ấn định kết quả chung cuộc của trận đấu. Với 1 điểm quý báu, SHB Đà Nẵng tạm thoát đáy bảng, nhảy lên vị trí dự trận play-off (hạng 13) cuối mùa giải.

Hai trận đấu tiếp theo của vòng 23 diễn ra ngày 16/5. Trên sân nhà Lạch Tray, Câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng với tỉ số 4-2 trước Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả này không tạo ra thay đổi ở vị trí của đội bóng đất cảng nhưng là đủ để họ yên tâm trụ hạng và chuẩn bị lực lượng cho mùa giải tới.

Nhưng với Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (xếp thứ 12), áp lực trụ hạng đè nặng trên vai các cầu thủ của tân Huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh bởi họ đang cách vị trí xuống hạng chỉ 4 điểm.

Đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng là Câu lạc bộ Ninh Bình có chiến thắng quan trọng trên sân khách trước Sông Lam Nghệ An với tỉ số 2-1.

Giành được 3 điểm trên sân khách vào thời điểm này giúp Ninh Bình (đang có 44 điểm) giữ vững vị trí, củng cố thêm tự tin khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng.

Đối với đội bóng thành Vinh, họ đang có 24 điểm sau 23 vòng đấu và sẽ gặp những đội bóng đang khao khát chiến thắng ở những vòng đấu cuối là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh,

Thép Xanh Nam Định và Công an Nhân dân (PVF-CAND). Đội quân của Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn chắc chắn sẽ trụ hạng thành công nếu thắng 1 trong những trận đấu còn lại.

Bốn trận đấu còn lại của vòng 23 diễn ra ngày 17/5. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức trụ hạng sau trận thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku.

Có được 27 điểm sau 23 vòng đấu, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng và cách vị trí cuối 10 điểm là đủ để đội bóng Hà Tĩnh có thể yên tâm. Trận thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây áp lực rất lớn lên đội bóng phố núi Gia Lai, khi họ đang có 22 điểm, xếp thứ 11 và chỉ hơn vị trí trụ hạng 5 điểm, nếu không tập trung thi đấu và giành kết quả khả quan ở 3 trận còn lại, nguy cơ xuống hạng của đội bóng này vẫn hiện hữu.

Trên sân Thiên Trường, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định để thua 0-2 trước Câu lạc bộ Thể Công Viettel. Dù không còn khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng (kém Câu lạc bộ Công an Hà Nội 11 điểm), nhưng sự thể hiện của đội bóng Quân đội ở giai đoạn cuối mùa giải cho thấy họ hoàn toàn đủ năng lực để nghĩ đến ngôi vị cao nhất ở mùa giải tới.

Còn với nhà đương kim vô địch V.League 1-2024/2025 Thép Xanh Nam Định, vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng hiện tại là kết quả có thể chấp nhận được.

Dù không còn động lực cạnh tranh tốp đầu, đoàn quân của Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ thi đấu các trận còn lại của mùa giải với tâm thế bảo vệ danh dự.

Câu lạc bộ PVF-CAND thua đậm 0-4 khi tiếp đón đội bóng đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng là Câu lạc bộ Hà Nội trên sân nhà.

Trận hòa của Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trước Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo sức ép không nhỏ cho đoàn quân của Huấn luyện viên Trần Tiến Đại.

Dù bằng điểm với SHB Đà Nẵng, thất bại này vẫn đẩy PVF-CAND xuống cuối bảng xếp hạng, nguy cơ xuống hạng gần hơn bao giờ hết. Càng khó hơn khi đối thủ của họ ở 3 trận đấu cuối là các tên tuổi rất mạnh như Câu lạc bộ Thể Công Viettel, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An.

Có thêm 3 điểm trên sân khách, Câu lạc bộ Hà Nội vẫn đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và chỉ còn mục tiêu duy nhất ở giai đoạn cuối mùa giải là chen chân vào tốp 3.

Các trận đấu của vòng 24 V-League 1-2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/5.

Theo TTXVN