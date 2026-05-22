U17 Việt Nam cùng bảng với Mali, Bỉ và New Zealand tại U17 World Cup 2026

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với 3 đối thủ khác là U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Tối 21/5 (theo giờ Việt Nam), FIFA đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu U17 World Cup 2026. Ngoại trừ chủ nhà Qatar được xếp nhóm hạt giống số 1 với mã số A1, FIFA căn cứ vào điểm số các đội giành được trong 5 kỳ U17 World Cup gần nhất để xếp nhóm hạt giống.

Cụ thể, thành tích tại các kỳ gần đây sẽ được ưu tiên với trọng số cao hơn, trong đó giải năm 2025 được tính 100%, năm 2023 tính 80%, năm 2019 tính 60%, năm 2017 tính 40% và năm 2015 tính 20%.

Đáng chú ý, FIFA tiếp tục áp dụng nguyên tắc hạn chế tối đa các đội cùng liên đoàn nằm chung bảng đấu. Điều này đồng nghĩa U17 Việt Nam không gặp các đại diện khác của châu Á tại vòng bảng.

U17 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 4 cùng các đội Ai Cập, Romania, Serbia, Algeria, Uruguay, Tanzania, Trung Quốc, Cuba, Jamaica cùng 2 đại diện vượt qua vòng play-off của châu Phi.

Trong số 3 đối thủ tại bảng G, U17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của bóng đá châu Á với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại.

Thành tích tốt nhất mà U17 Bỉ từng giành được đó là vị trí thứ ba tại vòng chung kết U17 World Cup 2015 tổ chức tại Chile.

Trong khi đó, U17 Mali tiếp tục cho thấy vị thế của bóng đá trẻ châu Phi khi được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm.

Ở 5 kỳ U17 World Cup gần nhất, U17 Mali có đến 3 lần góp mặt bán kết và thành tích cao nhất là giành vị trí á quân vào năm 2015.

Đội bóng còn lại của bảng G là U17 New Zealand - đương kim vô địch U17 châu Đại Dương 2026 sau chiến thắng 2-0 trước U17 New Caledonia trong trận chung kết khu vực.

New Zealand đã có tới 12 lần dự U17 World Cup, trong đó có chuỗi 10 kỳ liên tiếp góp mặt. Thành tích tốt nhất của họ là vượt qua vòng bảng vào các năm 2009, 2011 và 2015.

Cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho rằng bảng đấu của U17 Việt Nam có tính cạnh tranh rất cao với sự góp mặt của các đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương - những khu vực sở hữu nền bóng đá giàu thể lực, chất lượng chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup đã là cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17," Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch VFF, việc tham dự FIFA U17 World Cup 2026 không chỉ có ý nghĩa với riêng thế hệ cầu thủ hiện tại mà còn tạo động lực cho các lứa U17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu vươn tới sân chơi thế giới.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định VFF sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban huấn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào giải. "Liên đoàn bóng đá tin tưởng U17 Việt Nam với sự chuẩn bị tốt nhất sẽ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 thế giới,” Phó Chủ tịch Trần Anh Tú bày tỏ.

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 tới. Đây là lần thứ hai liên tiếp được tổ chức ở Qatar. Giải đấu có sự tham dự của 48 đội bóng đến từ các khu vực.

48 đội sẽ được chia thành 12 bảng để thi đấu. 24 đội đứng nhất nhì ở 12 bảng cùng với 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Như vậy, với việc có đến 8 suất cho đội đứng thứ ba, U17 Việt Nam cùng với các đội được đánh giá là “chiếu dưới” sẽ có thêm cơ hội để giành quyền góp mặt ở vòng knock-out. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến sự cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua tấm vé vớt.

Theo TTXVN