Gần 300 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng xã Thổ Tang lần thứ I

Sáng 22/5, xã Thổ Tang tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ I năm 2026 với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Ban Giám hiệu các trường học, các vận động viên, các em học sinh Trường THCS Tuân Chính.

Lãnh đạo xã Thổ Tang khai mạc Hội khỏe Phù Đổng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo xã Thổ Tang nhấn mạnh: HKPĐ xã Thổ Tang lần thứ I năm 2026 là ngày hội để học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, năng khiếu thể thao, đồng thời là dịp để địa phương đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại các nhà trường trên địa bàn.

Thông qua HKPĐ, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng thể thao trẻ, chuẩn bị lực lượng chất lượng cao để tham gia HKPĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026. Đây cũng là kỳ HKPĐ đầu tiên của địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước phát triển mới của giáo dục và phong trào thể thao học đường trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Thổ Tang tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia HKPĐ.

HKPĐ xã Thổ Tang lần thứ I năm 2026 thu hút 295 vận động viên đến từ 9 trường học trên địa bàn. Các vận động viên sẽ tranh tài 9 môn thi đấu, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm các môn: bơi, bóng đá, Taekwondo, thể dục Aerobic, kéo co; giai đoạn 2 gồm các môn: cầu lông, cờ vua, đẩy gậy, điền kinh. Việc lựa chọn các môn thi đấu được căn cứ trên điều kiện thực tế, công tác huấn luyện tại các trường học và khả năng tham gia của học sinh, qua đó bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả, phát huy thế mạnh địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu môn kéo co và thể dục Aerobic.

Các đội tham gia thi đấu môn kéo co.

Màn trình diễn thể dục Aerobic tại HKPĐ.

Thuý Hường