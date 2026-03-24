Đạo Trù đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạo Trù sáng 24/3 nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc của xã sau quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau sáp nhập, xã Đạo Trù đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; chú trọng chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Xã đã phát triển các vùng sản xuất nông sản chủ lực có thế mạnh như: Cây dược liệu, cây ăn quả đặc sản, rau sạch, chăn nuôi gia súc, gia cầm, xây dựng thương hiệu gà rừng Tam Đảo, cá tầm Đạo Trù, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đảng bộ và Nhân dân xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại sâm có giá trị kinh tế cao về gieo trồng trên đất Đạo Trù. Qua rà soát, hiện có 7/21 thôn đã trồng và chuẩn bị trồng cây sâm với diện tích khoảng 90ha.

Tại buổi làm việc, xã Đạo Trù cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan tới trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, tình trạng thiếu phòng làm việc, thiếu trang thiết bị, thiếu nhân sự so với chỉ tiêu biên chế được giao. Xã đề xuất tỉnh điều chỉnh diện tích đất chồng lấn với các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi quy hoạch Vườn quốc gia Tam Đảo; cấp hỗ trợ kinh phí nâng cấp 3 tràn, ngầm chưa được đầu tư và xây mới; cải tạo, sửa chữa các tuyến kênh, mương đầu tư xây dựng đã hư hỏng, xuống cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã Đạo Trù, đặc biệt là trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo xã Đạo Trù báo cáo những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, xã Đạo Trù có diện tích đồi rừng lớn, do vậy xã cần chủ động phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó đưa các loại sâm có giá trị kinh tế cao về trồng. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai quy hoạch xã Đạo Trù mới, bài bản, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, theo định hướng có tầm nhìn phát triển; quan tâm xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính xã đáp ứng hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Đối với đề nghị của xã về điều chỉnh hơn 360ha chồng lấn với các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi quy hoạch Vườn quốc gia Tam Đảo để giao cho các hộ sử dụng lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Đạo Trù phối hợp với sở, ngành liên quan rà soát theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với những đề xuất kiến nghị khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ giao các sở, ngành nghiên cứu phối hợp với xã để tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm từng việc.

Thúy Hường