Đất Tổ Phú Thọ rộn ràng trong những ngày tháng Tư lịch sử

Những ngày tháng Tư lịch sử, Đất Tổ Phú Thọ khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu đỏ thắm trên khắp các tuyến phố, khu dân cư. Không khí hân hoan, phấn khởi lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, khi người dân náo nức hướng về những ngày lễ lớn của dân tộc. Trong niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, mỗi người dân Đất Tổ càng thêm tin tưởng, kỳ vọng vào sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương hôm nay. Từ những công trình hạ tầng ngày càng khang trang, diện mạo đô thị đổi mới đến đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao, Phú Thọ đang vững bước trên hành trình phát triển nhanh và bền vững, hướng tới tương lai giàu đẹp, văn minh.

Diện mạo đô thị trung tâm của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập nhìn từ trên cao

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới

Các tuyến đường rực rỡ cờ hoa và bằng rôn khẩu hiệu

Khu vực cổng chào tại đường Phù Đổng dẫn vào trung tâm được đầu tư xây dựng hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống

Người dân và du khách vẫn còn đọng lại những kỷ niệm khó phai của dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ Bính Ngọ 2026

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Khu di tích lịch sử Đền Hùng vẫn là điểm dừng chân lý tưởng của du khách thập phương.

Đô thị phường Vĩnh Phúc hiện đại, văn minh.

Đường Hùng Vương, phường Vĩnh Phúc ngập tràn sắc đỏ.

Băng rôn khẩu hiệu đón chào mừng ngày 30/4 và 1/5.

Không khí làm việc hăng say tại Công ty TNHH Solum Vina, KCN Bá Thiện 2 trước kỳ nghỉ lễ.

Tại khu vực quảng trường Hòa Bình được trang trí cờ hoa rực rỡ.

Tuyến đường dẫn ra Quảng trường Hòa Bình tràn ngập sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu.

Những cô gái dịu dàng trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc.

Và không thể thiếu những bức ảnh với lá cờ đỏ sao vàng -biểu tượng của ý chí kiên cường và lòng yêu nước bất diệt.

Các hoạt động giao lưu thể thao được tổ chức ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

Đức Anh