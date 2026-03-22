Dấu ấn công tác chuyển đổi số ở Lương Sơn

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên Cổng dịch vụ công của xã đạt 98%; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ dân sinh đạt 68%; tỷ lệ người dân được phổ cập kỹ năng số đạt 74%. Đó là kết quả sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động đã minh chứng cho những nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Lương Sơn trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số.

Người dân dễ dàng thực hiện các thao tác đăng ký, lấy số làm việc khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn.

Văn minh, hiện đại là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lương Sơn. Phấn khởi trò chuyện, cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Tiểu khu 8, xã Lương Sơn) cho biết: Hôm nay tôi đến làm thủ tục về lĩnh vực tư pháp hộ tịch. Tôi thấy những đổi mới khi áp dụng chuyển đổi số rất thuận lợi cho người dân. Ngay từ việc đăng ký lấy số cho đến các bước làm thủ tục hồ sơ đều nhanh chóng.

Tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Lương Sơn đã niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính và tạo 420 mã QR Code giúp người dân dễ dàng tra cứu. Từ 1/7/2025 đến nay, nỗ lực áp dụng chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến của xã Lương Sơn đạt 98,24%; số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn đạt 98,8%.

Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xã Lương Sơn đã quan tâm phát triển hạ tầng, công nghệ, dữ liệu số. Hiện nay, hạ tầng viễn thông băng rộng di động đã phủ sóng 4G/5G đạt 54/54 thôn/xóm/tiểu khu. Hạ tầng viễn thông băng rộng cố định đã có đường truyền đến trên 80% hộ dân. Đối với các nền tảng ứng dụng đã triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, 4; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice.

Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin được quan tâm, 100% máy tính của cán bộ, công chức, viên chức được cài phần mềm diệt virus bản quyền. Tỷ lệ hệ thống thông tin được xác định và phê duyệt cấp độ an toàn đạt 66,67%. 100% số lượng văn bản, hồ sơ công việc (trừ văn bản bí mật nhà nước) được thực hiện toàn trình trên Hệ thống Quản lý và điều hành.

Về nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, xã Lương Sơn đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 54 tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn/xóm/tiểu khu. Đây là lực lượng nòng cốt “đi từng nhà, hướng dẫn từng người”. Xã cũng đã tiên phong, đi đầu toàn tỉnh trong việc triển khai mô hình “Lắng nghe dân nói” nhằm cụ thể hóa chủ trương, tăng cường đối thoại, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân phục vụ bằng hình thức quét mã QR để gửi phản ánh, kiến nghị, góp ý một cách nhanh chóng, tiện lợi. Mô hình “Lắng nghe dân nói” đã được nhân rộng đến các thôn, xóm, tiểu khu trên địa bàn.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng và vận hành các trang mạng xã hội, nhằm đăng tải các thông tin tuyên truyền về mô hình chính quyền số, cụ thể: Xây dựng các trang Fanpage/nhóm trên Facebook và Zalo.

Mỗi tổ chức như Hội LHLH phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân... đều có các trang hoặc nhóm riêng nhằm cập nhật nhanh chóng các thông tin, tài liệu, video hướng dẫn về chuyển đổi số. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã đã phát động Cuộc thi sáng tạo video ngắn tuyên truyền về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Xã Lương Sơn cũng đã tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tập trung vào việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Riêng năm 2025, xã đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cho 312 lượt cán bộ, công chức, đảng viên về kỹ năng số cơ bản và chuyên sâu.

100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn kỹ năng số theo quy định. Thành lập Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số với 35 đoàn viên. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số đạt 100%. Tỷ lệ người dân được phổ cập (tập huấn, bồi dưỡng) kỹ năng số đạt 74%.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng rãi trên địa bàn xã Lương Sơn.

Một điểm nổi bật trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã chính là việc phát triển kinh tế số. Xã đã chú trọng tổ chức các buổi tập huấn cho các hộ kinh doanh về cách thức đăng ký và bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử (Postmart, Sendo Farm...). Phối hợp với ngân hàng, nhà mạng triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, điểm giao dịch trên địa bàn.

Hiện nay, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ dân sinh đạt 68%. Toàn xã hiện có 5 điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối Internet băng rộng cố định. Tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử sử dụng được cho các giao dịch điện tử đạt 88%.

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Lương Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về lợi ích của công tác chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tăng cao, tiết kiệm thời gian cho người dân; đồng thời bước đầu xây dựng nền kinh tế số, xã hội số văn minh, hiện đại.

Dương Liễu