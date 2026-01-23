Đấu giá mã, số dịch vụ viễn thông thu về tiền tỷ

Bốn mã, số dịch vụ viễn thông được đấu giá thành công, với giá trúng từ một tỷ đồng.

Đây là kết quả phiên đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) tổ chức ngày 22/1.

Quyền sử dụng mã, số viễn thông có mức khởi điểm một tỷ đồng. Việc đăng ký và tham gia được thực hiện trực tuyến, bước giá mỗi lần trả là 20 triệu đồng.

Theo kết quả phiên buổi sáng, mã, số 1555 và 1500 được chốt giá 1,02 tỷ đồng. Trong khi đó, mã, số 1299 và 1558 được đấu giá thành công ở mức một tỷ đồng, đúng bằng mức khởi điểm. Như vậy, với bốn mã, số, phiên đấu giá thu về hơn 4 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, sự kiện là “dấu mốc quan trọng trong quản lý, khai thác và phân bổ tài nguyên viễn thông quốc gia”, khi quyền sử dụng mã, số viễn thông, cụ thể là các số dịch vụ giải đáp thông tin toàn quốc bốn chữ số, được đưa ra đấu giá công khai, minh bạch.

Bà cho biết, bốn mã, số được đấu giá hôm nay, gồm 1500, 1555, 1299 và 1558 có giá trị cao về kinh tế, thương mại và thương hiệu, được doanh nghiệp “đặc biệt quan tâm”, dùng để triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng, tư vấn và cung cấp thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Phó cục trưởng Viễn thông Trần Duy Hải cho hay, mã, số dịch vụ viễn thông trước đây được phân bổ theo hình thức trực tiếp, còn lần này, cá nhân, tổ chức trúng đấu giá mới được sở hữu, giúp tăng nguồn thu cho ngân sách, nâng cao tính minh bạch.

Phó cục trưởng Viễn thông Trần Duy Hải. Ảnh: VPA

Đầu số dịch vụ bốn số là mã, số ngắn, thường gồm bốn chữ số, được doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan sử dụng để cung cấp dịch vụ qua điện thoại. Các số này chủ yếu phục vụ tổng đài chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đặt lịch, khảo sát hoặc cung cấp thông tin tự động.

So với số điện thoại cố định hay di động thông thường, đầu bốn số giúp người dùng dễ nhớ, thuận tiện khi liên hệ cũng như tạo dấu ấn nhận diện cho thương hiệu. Tại Việt Nam, các đầu số dạng này do Cục Viễn thông quản lý.

Việc đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông là một trong những chính sách lớn trong quản lý nhà nước về viễn thông, nhằm đổi mới phương thức phân bổ tài nguyên viễn thông theo cơ chế thị trường bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Theo đại diện Cục Viễn thông, thời gian tới, căn cứ vào nhu cầu của thị trường, Cục sẽ chuẩn bị các nội dung, hạ tầng cần thiết và đưa thêm các mã số ra đấu giá để cung cấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Theo vnexpress.net