Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hòa Bình - Toàn Sơn

Sau hơn hai năm triển khai, dự án “Cải tạo, nâng cấp đường Hòa Bình - Toàn Sơn” (đoạn nối phường Tân Hòa với xã Đà Bắc) đang chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025, song đến nay mới đạt khoảng 80% khối lượng thi công. Người dân trên địa bàn mong mỏi tuyến đường sớm hoàn thiện để thuận tiện đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường Hòa Bình - Toàn Sơn” nối phường Tân Hòa với xã Đà Bắc chậm tiến độ gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Những ngày cuối tháng 1 này, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn dang dở. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng, kết nối các xóm của xã Đà Bắc với trung tâm phường Tân Hòa, phường Hòa Bình; đặc biệt là đối với người dân xóm Rãnh, tuyến đường giữ vai trò then chốt trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Phản ánh thực tế khó khăn trong quá trình thi công, anh Triệu Hữu Duyên, người dân xóm Rãnh cho biết: Khi thi công, trời nắng thì bụi bặm, mưa xuống đường lầy lội, nhiều ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những ngày mưa to, gió lớn, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và học sinh đến trường gặp rất nhiều trở ngại. “Hiện tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, người dân mong nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại để sớm đưa vào sử dụng”, anh Duyên chia sẻ.

Đường Hòa Bình - Toàn Sơn là tuyến ngắn nhất để người dân các xóm thuộc xã Đà Bắc di chuyển về trung tâm phường Tân Hòa. Khi dự án chưa hoàn thành, việc đi lại, nhất là vào mùa mưa, gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo tìm hiểu, dự án có tổng mức đầu tư trên 28 tỷ đồng, chiều dài 3,1km. Điểm đầu tuyến tại km0+00, đấu nối với đường tỉnh lộ 433 cũ (đường Lý Thái Tổ) thuộc phường Tân Hòa; điểm cuối tại km3+108,98, khu vực ngã ba giáp xóm Rãnh. Dự án khởi công đầu năm 2023. Tổng diện tích thực hiện dự án là 44.043,4m2, trong đó khoảng 15.000m2 liên quan đến đất của 81 hộ gia đình, cá nhân; diện tích còn lại do UBND xã quản lý.

Đến nay, đã kiểm kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 69 hộ dân. Toàn tuyến còn khoảng 400m đang triển khai thi công; trong đó hơn 300m đã được phê duyệt phương án bồi thường và đang hoàn tất thủ tục chi trả để bàn giao mặt bằng. Một số hạng mục như ngầm tràn, kè taluy âm, đào đắp nền đường, đổ bê tông... đang được nhà thầu khẩn trương thi công.

Do ảnh hưởng của tiến độ giải phóng mặt bằng nên các hạng mục trên tuyến đường thi công dang dở.

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do khó khăn trong công tác GPMB và một số yếu tố khách quan phát sinh trong quá trình sắp xếp, sáp nhập chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Trước mong mỏi chính đáng của người dân, UBND phường Tân Hòa đang tập trung chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Những ngày cuối năm cận kề, chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn duy trì tăng ca trên công trường, huy động tối đa nhân lực, máy móc, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Trung Hiếu - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tân Hòa cho biết: Phòng tiếp tục tham mưu UBND phường chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; đồng thời đôn đốc đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực để triển khai ngay sau khi có mặt bằng. Phường phấn đấu hoàn thành GPMB, sớm hoàn thiện và đưa tuyến đường vào sử dụng trong năm 2026, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

