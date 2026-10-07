Đề xuất điều chỉnh quy mô và mức hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 7/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nghị quyết quy định về tổ chức và chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trình tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đặng Thị Tình phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự và Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hai nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành ngày 25/11/2025.

Theo dự thảo, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập một tổ bảo vệ an ninh, trật tự, có tối thiểu bốn thành viên, gồm một tổ trưởng, một tổ phó và ít nhất hai tổ viên. Số lượng thành viên được bố trí tăng thêm căn cứ quy mô hộ tại từng thôn, tổ dân phố.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo dự thảo nghị quyết.

Cụ thể, đối với thôn có từ 350 hộ trở lên, cứ tăng thêm đủ một nửa số hộ so với quy mô này thì được tăng thêm một tổ viên. Đối với tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên, cứ tăng thêm đủ một phần ba số hộ so với quy mô này thì được tăng thêm một tổ viên.

Về chế độ hỗ trợ, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với tổ trưởng là 2,6 triệu đồng/người; tổ phó là 2,4 triệu đồng/người; tổ viên là 2,2 triệu đồng/người.

Dự thảo cũng quy định các tổ bảo vệ an ninh, trật tự và thành viên đang hoạt động trước ngày nghị quyết có hiệu lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi có quyết định kiện toàn hoặc quyết định khác của cơ quan, người có thẩm quyền.

Lãnh đạo Ban Pháp chế phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất trong tờ trình; đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ tiêu chí xác định số lượng thành viên, mức hỗ trợ, điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực của nghị quyết.

Các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hướng dẫn cụ thể về việc chi trả chế độ, bảo đảm thuận lợi, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Lê Minh