Điểm tựa chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Phường Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 7 phường cũ gồm: Trung Minh, Đồng Tiến, Phương Lâm, Quỳnh Lâm, Tân Thịnh, Hữu Nghị và Thịnh Lang. Với diện tích lên tới trên 39km2, quy mô dân số hơn 78.600 người cư trú tại 94 tổ dân phố, Trạm Y tế phường Hòa Bình đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành lá chắn y tế cơ sở tin cậy, bảo vệ sức khỏe toàn diện cho Nhân dân.

Các y, bác sĩ Trạm y tế phường Hòa Bình chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn.

Để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trên địa bàn rộng và đông dân cư, Trạm Y tế phường Hòa Bình đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức thành 5 phòng, khoa chuyên môn và duy trì hoạt động tại 6 điểm y tế trực thuộc. Hiện đơn vị có 48 viên chức và người lao động, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Đồng chí Phùng Thị Lê Na - Giám đốc Trạm Y tế phường Hòa Bình cho biết: Việc sáp nhập địa giới hành chính tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với ngành y tế cơ sở. Chúng tôi xác định phải nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao nhất của từng y bác sĩ. Mục tiêu lớn nhất là không để gián đoạn bất kỳ hoạt động chuyên môn nào, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ để người dân được tiếp cận nền y tế cơ sở một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Nhờ sự chủ động và quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trạm Y tế phường Hòa Bình đã triển khai đồng bộ các hoạt động y tế dự phòng, tăng cường giám sát dịch tễ và không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và quản lý sức khỏe cộng đồng được thực hiện hiệu quả.

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được duy trì ổn định với 12.588 lượt người đến khám. Đặc biệt, công tác khám, chữa bệnh duy trì ổn định với 12.588 lượt khám, trong đó việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ cuối tháng 5/2026 đã tạo điều kiện thuận lợi lớn cho người dân. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, lồng ghép tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID và cài đặt hồ sơ sức khỏe điện tử cũng được đẩy mạnh rộng rãi qua nhiều kênh đa dạng.

Cán bộ Trạm y tế phường Hòa Bình cấp phát thuốc miễn phí tại Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số kết hợp khám sức khỏe cho toàn dân, tư vấn sức khỏe tại Điểm y tế Thịnh Lang.

Điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của trạm chính là Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số kết hợp khám sức khỏe cho toàn dân, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí diễn ra từ ngày 17 – 19/6/2026.

Để tạo thuận lợi cho người dân không phải di chuyển quá xa, chiến dịch được tổ chức lưu động tại nhiều điểm y tế trên địa bàn. Người dân được khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, siêu âm, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Đồng thời, các thông tin sức khỏe được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác quản lý, theo dõi lâu dài.

Chiến dịch đã thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và các đối tượng có nhu cầu theo dõi sức khỏe định kỳ. Ngoài được khám và tư vấn miễn phí, người dân còn nhận được những phần quà thiết thực từ Hội Chữ thập đỏ phường cùng các đơn vị đồng hành như: Dược phẩm FPT Long Châu, Nhà thuốc Nga Cách.

Cầm gói thuốc và phần quà trên tay, bà Nguyễn Thị Ánh, 68 tuổi, trú tại tổ 11 chia sẻ sau khi được kiểm tra bệnh cao huyết áp và khám tiểu đường: "Tôi tuổi đã cao, đi lại khó khăn nên khi được các bác sĩ về tận địa bàn khám bệnh, siêu âm và cấp thuốc, tặng quà miễn phí, tôi mừng lắm. Những hoạt động như thế này giúp người dân, nhất là người cao tuổi, yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe".

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trạm Y tế phường Hòa Bình vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn mang tính đặc thù. Địa bàn rộng, dân số đông, Trạm hiện còn thiếu nhân lực ở một số vị trí chuyên môn; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; danh mục thuốc bảo hiểm y tế cùng kinh phí hoạt động thường xuyên còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.

Thời gian tới, Trạm Y tế phường Hòa Bình tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Song song đó là tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm, nâng cao năng lực y tế dự phòng và chủ động tham mưu bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với tinh thần đoàn kết, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng sự đồng thuận của Nhân dân, Trạm Y tế phường Hòa Bình quyết tâm xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm là điểm tựa vững chắc cho sức khỏe cộng đồng.

Hương Lan