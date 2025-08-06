Diện mạo mới ở Đảo Cò Nam Thanh Miện

Thời gian gần đây, khu du lịch sinh thái Đảo Cò ở xã Nam Thanh Miện (TP Hải Phòng) được quan tâm đầu tư cải tạo diện mạo để thu hút khách du lịch.

Quang cảnh Đảo Cò nhìn từ trên cao

Hạ tầng đổi mới

Năm 2025, huyện Thanh Miện đầu tư gần 9 tỷ đồng để nâng cấp đồng bộ nhiều hạng mục tại khu du lịch sinh thái Đảo Cò. Trong đó nổi bật nhất là mở rộng tuyến đường dẫn vào Đảo Cò từ 4 m lên 7,5m giúp giao thông thuận lợi và an toàn hơn cho khách tham quan. Cùng với đó, khu vực đón tiếp, cổng chào, nhà bảo vệ, cầu ao, bến thuyền, quầy bán vé, quán giải khát, cửa hàng đồ lưu niệm... đều được chỉnh trang.

Khu du lịch sinh thái Đảo Cò được đầu tư gần 9 tỷ đồng để nâng cấp một số hạng mục

Các hạng mục mới như hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED, cầu gỗ làm bến du thuyền... đang dần hình thành, mang lại diện mạo văn minh, hiện đại. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thanh Miện, đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ đề ra. Một số hạng mục quan trọng như: di dời cột điện, lắp hệ thống thoát nước ngầm, gia cố nền đường và thảm nhựa đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 8 này.

Từ đầu năm đến nay, Đảo Cò thu hút khoảng 40.000 lượt khách du lịch, tăng 5.000 lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái

Ông Vũ Văn Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thanh Miện cho biết dự án cải tạo, nâng cấp khu du lịch sinh thái Đảo Cò không chỉ cải thiện giao thông mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút khách du lịch.

Trước khi hợp nhất, UBND tỉnh Hải Dương đã đầu tư 45 tỷ đồng để mở rộng diện tích đảo 3A, 3B và bồi đắp tạo thêm đảo 4C. Việc kè, gia cố quanh đảo giúp hạn chế sạt lở, xói mòn đất, đồng thời tuyến đường quanh hồ An Dương cũng được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc tham quan và quản lý sinh thái. Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành mà diện mạo Đảo Cò ngày càng đổi mới, đáp ứng nhu cầu của du khách và tạo điểm nhấn cảnh quan tại địa phương.

Nông nghiệp sạch kết hợp du lịch sinh thái

Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái đa dạng, xã Nam Thanh Miện còn phát triển hiệu quả các mô hình nông nghiệp sạch và làng nghề truyền thống, tạo nên chuỗi giá trị du lịch sinh thái hấp dẫn.

Trang trại Phong Cò là điểm nhấn nổi bật với mô hình kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch trải nghiệm. Với diện tích khoảng 5.000 m2, anh Vũ Văn Phong đã đầu tư trồng rau sạch, cà chua bi, dưa lưới và chăn nuôi lợn, gà theo hướng hữu cơ. Mỗi năm, trang trại thu hút hàng trăm đoàn khách, đặc biệt vào mùa thu và mùa xuân.

Không gian được bài trí sinh động, gần gũi, kết hợp giáo dục sinh thái và trải nghiệm thực tế. Hiện nay, anh Phong đang mở rộng thêm diện tích để trồng các giống dưa mới kết hợp với hoa súng ngoại, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan.

Trang trại Phong Cò kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp sạch.

Làng nghề bánh đa Hội Yên là niềm tự hào của người dân xã Nam Thanh Miện đang tiếp tục phát triển theo hướng xanh, sạch, bền vững. Bánh đa Hội Yên đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, được xuất khẩu ra nhiều nước. Không ít du khách đến đây không chỉ để thưởng thức hương vị truyền thống mà còn được tham gia làm bánh, tìm hiểu quy trình sản xuất thủ công độc đáo của làng nghề.

Đội tự quản an ninh trật tự Đảo Cò và Đoàn Thanh niên xã vớt rác tại khu vực lòng hồ An Dương.

Năm 2022, mô hình trồng sen lấy hoa được triển khai trên diện tích gần 10 mẫu ngay cạnh Đảo Cò, tạo nên cánh đồng sen khoe sắc mỗi độ hè sang. Đây là điểm chụp ảnh check-in lý tưởng, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch sinh thái của địa phương.

Hiện nay, Đảo Cò không chỉ là điểm du lịch, mà còn là khu bảo tồn sinh thái độc đáo. Ý thức rõ điều đó, cộng đồng dân cư quanh khu vực luôn tích cực chung tay gìn giữ và bảo vệ môi trường tự nhiên nơi đây.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hoa, một người dân địa phương chia sẻ: “Chúng tôi coi đàn cò là một phần máu thịt của quê hương. Ai cũng nhắc nhau giữ gìn vệ sinh, không xả rác xuống hồ, trồng thêm cây để tạo môi trường sống trong lành cho cò vạc”.

Chính quyền địa phương xã Nam Thanh Miện thường xuyên kiểm tra môi trường sống của cò vạc trên các đảo.

Hiện nay, tại Đảo Cò còn xây dựng được đội tự quản an ninh trật tự gồm 56 thành viên. Dù không có kinh phí hỗ trợ, các thành viên vẫn ngày đêm tình nguyện làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại hệ sinh thái, đồng thời giữ gìn an toàn, an ninh trật tự cho khu du lịch.

“Chính tinh thần trách nhiệm của người dân và đội tự quản đã góp phần rất lớn vào việc bảo vệ Đảo Cò, giữ được vẻ nguyên sơ và đa dạng sinh học”, ông Vũ Văn Nguyễn khẳng định.

Với những ưu đãi của thiên nhiên cùng nhiều mô hình nông nghiệp sạch tiêu biểu, xã Nam Thanh Miện đã tận dụng tốt những lợi thế này để phát triển du lịch. Bộ mặt nông thôn thay đổi, văn hóa được gìn giữ, cảnh quan môi trường sạch đẹp là những thành quả mà người dân nơi đây có được khi quyết tâm phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái.

