Cát Bà đón hơn 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2024

Với kết quả ấn tượng năm 2025, đặc khu Cát Hải đặt mục tiêu đón 4,7 triệu lượt khách du lịch đến khu du lịch Cát Bà trong năm 2026.

Khách du lịch khám phá điểm du lịch cộng đồng Việt Hải tại khu du lịch Cát Bà.

Năm 2025, khu du lịch Cát Bà (đặc khu Cát Hải) đón hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng hơn 13% so với kế hoạch và tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 16% so với kế hoạch và tăng 26% so với năm 2024.

Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống của đặc khu Cát Hải đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 27% so với kế hoạch và tăng 38% so với năm 2024.

Cáp treo là một trong những phương tiện được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Cát Bà trong năm 2025.

Mức tăng trưởng ấn tượng về khách du lịch trong năm 2025 là kết quả từ nỗ lực của thành phố và đặc khu Cát Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà. Tập trung thực hiện nghiêm, hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, nhất là trong thời gian cao điểm về du lịch.

Cùng với đó là sự ra mắt Dự án Khu du lịch, dịch vụ thương mại vịnh trung tâm Cát Bà của Tập đoàn Sungroup với hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao đẳng cấp quốc tế được tổ chức, đặc biệt là show diễn “Bản giao hưởng Đảo Xanh” giành 2 kỷ lục Guinness thế giới thu hút lượng lớn khách du lịch đến với khu du lịch Cát Bà trong mùa hè năm 2025...

Các bãi tắm trên đảo Cát Bà thu hút đông đảo du khách trong mùa hè năm 2025.

Năm 2026, đặc khu Cát Hải đề ra nhiều giải pháp trọng tâm hoàn thành chỉ tiêu đón 4,7 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, tập trung xây dựng xây dựng Cát Bà trở thành “đảo xanh”, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thực hiện chuyển đổi xanh Điểm du lịch cộng đồng Việt Hải, giai đoạn 2025 - 2030; phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận đảo Cát Bà là Khu du lịch quốc gia và công bố vùng vui chơi, giải trí trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Nguồn baohaiphong.vn