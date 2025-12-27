Nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch đồng hành cùng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 1-1-2026, là sự kiện điểm nhấn văn hóa - du lịch thu hút du khách mùa cuối năm. Dịp này, các doanh nghiệp du lịch tại Cần Thơ xây dựng nhiều sản phẩm, dịch vụ và các chương trình kích cầu, góp phần thu hút khách về Cần Thơ.

Du khách trải nghiệm tàu hai thân du lịch đường sông Cần Thơ. Ảnh: Kiều Mai

Thêm sản phẩm du lịch đường sông

Từ ngày 24-12-2025, Bến tàu Du lịch Tân Đại Phong (bờ kè Vincom, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) của Công ty Tân Đại Phong chính thức đi vào hoạt động. Điểm nổi bật là có thêm nhiều tàu, du thuyền với đa dạng kiểu dáng mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách khi khám phá các tuyến du lịch đường sông tại Cần Thơ.

Sau khi trải nghiệm cung đường sông, khám phá chợ nổi Cái Răng trên tàu hai thân, chị Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên (phường Ninh Kiều), cho biết: “Đây là hành trình vui và thú vị. Bình thường tôi chỉ đi ghe, xuồng nhưng ngày hôm nay được trải nghiệm bằng phương tiện mới tiện nghi như thế này. Chỉ khoảng 15-20 phút đã đến chợ nổi Cái Răng, tôi có thể check-in một số điểm trên hành trình, nên đây là trải nghiệm khá ấn tượng”.

Đồng quan điểm, du khách Nguyễn Quốc Khang (Đồng Tháp), nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn Bến Ninh Kiều từ du thuyền nên thấy Cần Thơ ở góc nhìn mới. Thành phố bên sông rất phát triển. Trước đây chỉ biết Cần Thơ có du lịch sinh thái, miệt vườn, giờ có thêm du lịch đường sông. Tôi nghĩ Cần Thơ nên phát triển những mô hình du thuyền đi trên sông nước như thế này nhiều hơn, để du khách có thêm lựa chọn đa trải nghiệm”.

Hiện Bến tàu Du lịch Tân Đại Phong đã đưa vào hoạt động 18 tàu, du thuyền, trong đó có 14 tàu 2 thân hiện đại. Bên cạnh đó còn có thêm các tàu thúng, tạo thêm sự mới lạ với du khách về du lịch sông nước Cần Thơ. Các phương triện này sẽ phục vụ tuyến du lịch đường sông với hành trình: chợ nổi Cái Răng, sinh thái miệt vườn, hệ thống cồn, cù lao trên sông Cần Thơ và sông Hậu, trải nghiệm ngắm hoàng hôn, ngắm Cần Thơ về đêm trên sông, ngắm pháo hoa dịp lễ hội.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Tân Đại Phong, cho biết: “Chúng tôi chọn ra mắt các sản phẩm, dịch vụ này vào dịp Lễ hội Văn hóa Sông nước 2025 nhằm góp phần quảng bá du lịch sông nước Cần Thơ, hưởng ứng đồng hành cùng địa phương trong các sự kiện thu hút du khách. Đồng thời, chúng tôi mong muốn giới thiệu thêm một số sản phẩm, dịch vụ để tăng tính trải nghiệm, khám phá cho du lịch Cần Thơ”. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty cũng được đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu của du khách: hành trình khám phá sông nước trọn gói, ghép đoàn cho khách lẻ, hay phục vụ riêng cho nhóm khách gia đình, bạn bè nếu cần không gian riêng.

Dịp Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ có nhiều doanh nghiệp du lịch cung cấp các tuyến du lịch đường sông khám phá bằng du thuyền sang trọng, như: du thuyền Mỹ Khánh, du thuyền Victoria Cruise, du thuyền Hậu Giang - Cần Thơ, du thuyền Ninh Kiều... mang đến cho du khách đa dạng không gian trải nghiệm.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Làng du lịch Mỹ Khánh, thông tin: “Dịp này, du thuyền Mỹ Khánh có chương trình thưởng ngoạn sông Hậu xem pháo hoa lễ hội. Hành trình sẽ đưa du khách từ Mỹ Khánh ngược trở về đô thị trung tâm, ngắm hàng loạt chiếc cầu và thành phố về đêm, trước khi hòa vào không khi lễ hội, ngắm pháo hoa”.

Trong khi đó, bà Đoàn Mai Thanh, Trợ lý Giám đốc khách sạn Victoria Cần Thơ, cũng thông tin: “Dịp này, du thuyền Victoria Cruise đưa du khách khám phá sông Hậu về đêm, ngắm pháo hoa trong đêm khai mạc lễ hội”. Hiện tại du thuyền Victoria Cruise đã được du khách đặt kín chỗ.

Nhiều chương trình kích cầu du lịch

Hòa trong không khi lễ hội và đón chào năm mới, nhiều doanh nghiệp du lịch giới thiệu các chương trình kích cầu thu hút du khách. Bà Lê Đình Minh Thy, Giám đốc Vietravel Cần Thơ, thông tin: “Lễ hội Văn hóa Sông nước là dịp rất tốt để doanh nghiệp lữ hành đồng hành cùng địa phương trong quảng bá và kết nối du khách về Cần Thơ và miền Tây. Chúng tôi đã thiết kế nhiều chương trình khám phá Cần Thơ và miền Tây, trong đó có lồng ghép kết nối với các hoạt động trong thời gian diễn ra lễ hội. Dịp lễ hội cũng là dịp cuối năm nên Vietravel cũng có nhiều chương trình tri ân khách hàng với chính sách khuyến mại, tặng quà, hoàn tiền... Trong đó có ưu đãi giảm từ 10-50% với đa dạng dòng tour khi khách đăng ký ngay dịp này”.

Ở các điểm đến, các chương trình ưu đãi cũng được xây dựng và quảng bá. Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cantho Eco Resort, thông tin: Dịp lễ hội và chào đón năm mới, Cantho Eco Resort có nhiều chương trình ưu đãi dành cho du khách khi chọn các dịch vụ tại đây. Cụ thể như mức giá lưu trú giảm từ 20-30%; các dịch vụ tham quan, trải nghiệm, tiệc (tùy theo từng nhóm khách, thời điểm đặt dịch vụ) có mức ưu đãi từ 20-65%.

Trong khi đó, Làng du lịch Mỹ Khánh đưa thêm một số dịch vụ mới vào hoạt động, như khám phá vườn táo, tổ chức nhiều hoạt động sông nước: trò chơi dân gian, chèo xuồng... Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Làng du lịch Mỹ Khánh, cho biết: “Chúng tôi có nhiều chương trình khuyến mại vào dịp này. Cụ thể, sẽ giảm 50% giá vé tham quan khi khách đặt ăn tại Làng du lịch Mỹ Khánh, giảm 100% vé tham quan cho các đơn vị lữ hành đặt ăn trưa và tối khi đưa khách đến tham quan tại đây”.

Các điểm lưu trú ở Cần Thơ cũng có nhiều chương trình kích cầu đồng hành cùng sự kiện lễ hội. Bà Đoàn Mai Thanh, Trợ lý Giám đốc khách sạn Victoria Cần Thơ, thông tin: “Dịp lễ hội, khách sạn triển khai nhiều gói ưu đãi. Ví dụ như gói nghỉ dưỡng giảm 20% cùng nhiều ưu đãi kèm theo như trà chiều, ăn sáng... Hay với nhóm gia đình, có bé nhỏ đều có những ưu đãi phụ kèm”.

