Nam Cường làm du lịch xanh

Trên bản đồ du lịch Thái Nguyên, một điểm đến mới đang định hình với sức hút khác biệt: Xã Nam Cường. Được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Nam Cường (cũ), Đồng Lạc và Xuân Lạc, vùng đất này không dựa vào khai thác tài nguyên mà chọn con đường phát triển bền vững, lấy văn hóa bản địa làm gốc, lấy thiên nhiên làm nền và lấy cộng đồng làm chủ thể.

Điểm check-in trên cao, thoáng và hút view nhất trên đỉnh Tài Ngào, xã Nam Cường.

Câu chuyện bắt đầu từ thôn Cọn Poong, một trong 10 thôn của xã Nam Cường, nơi lưu giữ truyền thuyết về ông Tài Ngào, người khổng lồ tốt bụng đã dùng năm ngón tay đục núi, thoát lũ, để lại phù sa màu mỡ cho đồng bào.

Thay vì để câu chuyện đẹp chỉ tồn tại trong ký ức, người dân nơi đây, dưới sự dẫn dắt của anh Vũ Trung Huấn (Bí thư Chi bộ thôn), đã quyết định kể lại truyền thuyết bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới.

Anh Huấn đã dành gần một năm xây dựng điểm dừng chân miễn phí rộng hơn 700m2 và một con đường đá len lỏi dẫn lên đỉnh Tài Ngào. Tại đây, mô hình bàn tay bằng thép khổng lồ vươn ra mây trời được dựng lên, trở thành điểm check-in cao và thoáng nhất vùng.

Du khách đứng trên đỉnh núi, nghe câu chuyện về ông Tài Ngào và phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh cánh đồng Cọn Poong phía dưới, sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về mối gắn kết giữa con người với đất đai, giữa quá khứ với hiện tại.

Từ đỉnh Tài Ngào xuống, chỉ vài phút di chuyển, du khách sẽ được đắm mình trong màu xanh mướt mát và những trái dâu đỏ mọng của vườn dâu tây Cọn Poong.

Đây là mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm đầu tiên thành công ở khu vực, đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Thái Nguyên. Mùa chín rộ, vườn dâu đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày đến tự tay hái quả, tận hưởng hương vị tươi ngon và chụp lại những bức ảnh đầy thi vị.

Thế mạnh du lịch nông nghiệp xanh của Nam Cường còn được nhân lên nhờ sự hiện diện của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, một mảnh ghép sinh thái quan trọng. Địa phương đang tích cực xây dựng các tour liên kết “Trải nghiệm nông nghiệp - Khám phá đa dạng sinh học”.

Du khách sau khi tham quan vườn dâu, trải nghiệm homestay có thể tiếp tục hành trình đến Khu bảo tồn để tìm hiểu về hệ động thực vật phong phú, tham gia các hoạt động giáo dục môi trường, đi bộ đường rừng.

Sự kết hợp này tạo nên một chuỗi trải nghiệm trọn vẹn: từ cảnh quan văn hóa đến nông nghiệp sạch và thiên nhiên nguyên sơ, đáp ứng xu hướng du lịch có trách nhiệm và xanh hóa.

Thành công từ thôn Cọn Poong và hình ảnh người tiên phong Vũ Trung Huấn đã trở thành động lực để chính quyền xã Nam Cường hoạch định một chiến lược bài bản.

Năm 2023, thôn Cọn Poong được chọn làm điểm du lịch cộng đồng của tỉnh. Các dự án cải thiện hạ tầng như đường giao thông nội thôn, nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng được triển khai.

Chợ đêm Nam Cường đậm sắc màu văn hóa bản địa.

Để nâng cao chất lượng, người dân được đưa đi học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công như Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên), bản Vặt (Mộc Châu).

Các sản phẩm tour chuyên đề được xây dựng: “Theo dấu Tài Ngào” (trekking và kể chuyện dân gian), “Một ngày làm nông dân Cọn Poong” (trải nghiệm trồng dâu và thu hoạch), “Đêm then Cọn Poong” (trình diễn văn nghệ dân tộc). Mô hình homestay và ẩm thực bản địa (cá suối nướng, xôi ngũ sắc, rượu men lá...) cũng được khuyến khích phát triển.

Bước sang giai đoạn mới, Nam Cường không chạy theo lượng khách ồ ạt để đánh đổi môi trường. Chính quyền và nhân dân đang hướng tới mô hình “Du lịch không rác thải”.

Các homestay bắt đầu thay thế đồ nhựa dùng một lần bằng các vật liệu tự nhiên như mây, tre, lá. Những tour du lịch giáo dục môi trường trong Khu bảo tồn Nam Xuân Lạc được thiết kế sâu sắc hơn, nơi mỗi du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn tham gia vào việc trồng rừng, bảo vệ nguồn nước.

Nguồn baothainguyen.vn