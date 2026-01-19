Điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi TAPP

Thoát vị bẹn là một trong những bệnh lý khá phổ biến, đặc biệt ở nam giới, gây nhiều khó chịu trong sinh hoạt thường ngày. Mặc dù không phải là bệnh lý nguy hiểm tức thời, song nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, thoát vị bẹn có thể dẫn đến nhiều biến chứng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Thoát vị bẹn là tình trạng các tạng trong ổ bụng chui qua ống bẹn hoặc qua một điểm yếu của thành bụng. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, ở cả hai giới, tuy nhiên tỷ lệ mắc ở nam giới cao hơn. Nguyên nhân gây thoát vị bẹn có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải trong quá trình lao động, sinh hoạt.

Các triệu chứng khi mắc bệnh

Phần lớn các trường hợp thoát vị bẹn không có biểu hiện rõ ràng cho đến khi người bệnh tình cờ phát hiện khối phồng bất thường ở vùng bẹn. Một số bệnh nhân mô tả cảm giác đau tức kèm theo khối phồng xuất hiện khi nâng vật nặng, ho, rặn, đứng lâu hoặc trong quá trình lao động nặng. Cũng có trường hợp bệnh được phát hiện khi người bệnh đi khám sức khỏe định kỳ.

Thoát vị bẹn thường không gây ra các triệu chứng bất thường ở những bộ phận khác trên cơ thể. Tuy nhiên, một số biểu hiện đi kèm có thể liên quan đến các bệnh lý khác như u đại tràng, bướu lành tuyến tiền liệt, viêm phế quản mạn tính...

Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là địa chỉ uy tín trong thăm khám và điều trị các bệnh lý về tiêu hóa, trong đó có thoát vị bẹn. Với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, bệnh viện đã mang lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị, giúp người bệnh sớm phục hồi sức khỏe.

Điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật nội soi

Điển hình là trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đức Bình, trú tại xã Tam Sơn (Phú Thọ). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện khối phồng kèm sưng đau vùng bẹn phải. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị bẹn.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn cho bệnh nhân bằng phương pháp đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc qua ổ bụng (TAPP).

Đây là phương pháp điều trị hiện đại, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với mổ mở truyền thống như: Thời gian phẫu thuật và hồi phục nhanh, ít đau sau mổ, vết mổ nhỏ, bảo đảm tính thẩm mỹ cao.

Chia sẻ sau phẫu thuật, anh Nguyễn Đức Bình cho biết: “Nhờ mổ nội soi nên vết mổ rất nhỏ, ít đau. Sức khỏe của tôi phục hồi nhanh, chỉ sau 3 ngày đã hồi phục khoảng 80% và có thể đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng”.

Khuyến cáo của bác sĩ

Theo các bác sĩ, thoát vị bẹn hiện vẫn chưa được nhiều người dân quan tâm đúng mức, do đó không ít trường hợp phát hiện bệnh muộn, khi khối thoát vị đã lớn và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Nếu không được điều trị kịp thời, khối thoát vị có thể ngày càng to, gây khó khăn cho việc phục hồi thành bụng, tăng nguy cơ tái phát và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như thoát vị bẹn nghẹt, thoát vị kẹt, chấn thương thoát vị. Những biến chứng này không chỉ gây đau đớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Vì vậy, người dân cần chủ động đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị ngay khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu thoát vị bẹn. Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ cũng rất cần thiết, giúp phát hiện sớm thoát vị bẹn cũng như các bệnh lý tiêu hóa khác, từ đó có hướng điều trị kịp thời và hiệu quả.

Bác sĩ Triệu Lê Duy

(Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt)