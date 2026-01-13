Đình Bắc lập siêu phẩm, U23 Việt Nam hiên ngang vào tứ kết U23 châu Á với ngôi đầu bảng

Toàn thắng cả 3 trận và dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết Giải U23 châu Á với vị trí nhất bảng.

Tiền đạo Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia. Ảnh: afc

Tối 12/1, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng của bảng A, Vòng chung kết U23 châu Á 2026, chạm trán với đối thủ là đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Với lợi thế chỉ cần giành 1 điểm là sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng A, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định cất tiền đạo Đình Bắc trên băng ghế dự bị và lựa chọn những cầu thủ có khả năng hoạt động rộng như Lê Viktor, Ngọc Mỹ... ra sân ngay từ đầu nhằm “bào sức” đối phương.

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động phòng ngự với khối đội hình lùi sâu, nhường thế trận cho đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Trong khoảng 30 phút đầu trận, các cầu thủ U23 Saudi Arabia nỗ lực phối phợp để kéo giãn hàng phòng ngự của U23 Việt Nam, tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ vững cự ly đội hình và thi đấu tập trung để hóa giải các tình huống tấn công.

Những cầu thủ tấn công như Lê Viktor, Ngọc Mỹ hay Công Phương cũng tích cực lùi về hỗ trợ các đồng đội trong nhiệm vụ phòng ngự, bịt kín các khoảng trống trước khung thành của thủ môn Trung Kiên.

Phút thứ 34, hậu vệ trái Salem Al Najdi bên phía U23 Saudi Arabia “thử tài” Trung Kiên với một cú sút từ góc hẹp, bóng đi vào chính giữa khung thành và người gác đền của U23 Việt Nam dễ dàng cản phá.

Với lợi thế về điểm số, U23 Việt Nam (áo trắng) chơi lùi sâu và chấp nhận nhường thế trận cho U23 Saudi Arabia. Ảnh: afc

Cùng thời điểm, U23 Jordan có được bàn mở tỷ số ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Kết quả này tạm thời đẩy U23 Saudi Arabia xuống vị trí thứ 3 và buộc đoàn quân của huấn luyện viên Luigi Di Biagio phải nhanh chóng tìm bàn thắng trước U23 Việt Nam.

Phút thứ 43, cổ động viên U23 Việt Nam được một phen “thót tim” khi trung phong cao lớn Thamer Al Khaibri bên phía U23 Saudi Arabia bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa. Rất may cho U23 Việt Nam là bóng đi trúng cột dọc và thủ thành Trung Kiên sau đó kịp thời đẩy bóng ra.

Những phút cuối hiệp một, U23 Saudi Arabia tích cực tạt bóng vào vòng cấm để tìm kiếm cơ hội ghi bàn, tuy nhiên các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu tập trung và lăn xả để chặn đứng những tình huống tấn công. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với kết quả hòa không bàn thắng.

Đầu hiệp hai, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Đình Bắc và Nguyễn Lê Phát vào sân. Ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, Đình Bắc đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền vệ Rakan Al Ghamdi. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã rút thẻ vàng với chân sút mang áo số 7 của U23 Việt Nam.

Phút thứ 54, chân sút Abdulaziz Al Elewai có cơ hội thoát xuống dứt điểm, tuy nhiên bóng đi đúng vị trí mà thủ môn Trung Kiên đã chọn sẵn. Chỉ 6 phút sau, Abdulaziz lại có cơ hội ở cự ly gần hơn, nhưng người chiến thắng một lần nữa là thủ thành của U23 Việt Nam với pha đổ người xuất sắc.

Thủ môn Trung Kiên (áo vàng) và hàng thủ của U23 Việt Nam liên tục hóa giải các tình huống tấn công của chủ nhà U23 Saudi Arabia. Ảnh: afc

Trong khi thủ môn Trung Kiên liên tục làm nản lòng các chân sút bên phía đội chủ nhà, ngôi sao trên hàng công là Đình Bắc tận dụng tốt cơ hội ít ỏi để mang về bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Phút thứ 65, Ngọc Mỹ cướp được bóng và chuyền sang cho Đình Bắc. Tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam đi bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương trước khi tung ra cú sút quyết đoán bằng chân trái ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Hamed Al Shanqiti để đưa “Binh đoàn Rồng Vàng” vượt lên dẫn trước 1-0.

Trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu tổ chức trên sân nhà, U23 Saudi Arabia vội vàng đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên những pha xử lý nóng vội của các cầu thủ áo xanh không thể một lần đưa bóng vào lưới của thủ môn Trung Kiên. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 thuộc về "Binh đoàn Rồng Vàng."

Toàn thắng cả 3 trận và dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết Giải U23 châu Á với vị trí nhất bảng.

Thắng lợi 1-0 trước U23 Saudi Arabia cũng đánh dấu chiến thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam cấp độ trẻ trước đối thủ đến từ khu vực Tây Á này (trước đó nhận 2 thất bại vào các năm 2022 và 2023).

Xuất sắc vào quyền vào tứ kết với vị trí nhất bảng A, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có 3 ngày để nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bước vào trận đấu ở vòng knock-out, diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 16/1. Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là đội xếp thứ 2 ở bảng B, nhiều khả năng sẽ là 1 trong 2 đội tuyển U23 Syria hoặc U23 UAE.

