Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn làm việc với 7 xã khu vực Thanh Sơn:

Định hình động lực phát triển phù hợp với tiềm năng, thế mạnh địa phương

Chiều 8/10, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy 7 xã: Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn và Khả Cửu về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Tham dự đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chủ trì buổi làm việc.

9 tháng qua, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền 7 xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực cùng toàn tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong đó, thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thu hút nguồn lực đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực: Xã Cự Đồng tạo bứt phá mạnh mẽ với thu NSNN đạt trên 22,75 tỷ đồng (bằng 192,6% kế hoạch năm), tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 192 tỷ đồng. Xã Võ Miếu thu NSNN đạt 18,52 tỷ đồng (đạt 115,8% kế hoạch năm). Xã Khả Cửu thu NSNN đạt 9,272 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 196,022 tỷ đồng (đạt 93,34% kế hoạch năm). Xã Văn Miếu thu NSNN đạt 15,55 tỷ đồng. Xã Thanh Sơn thu NSNN đạt 10,035 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 208 tỷ đồng. Xã Hương Cần thu NSNN đạt trên 36,5 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 134 tỷ đồng. Xã Yên Sơn có tổng thu NSNN đạt 11 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 153,2 tỷ đồng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, cả 7 xã đều thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến toàn trình đạt 100%. Các chiến dịch trọng điểm như: “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”, “180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai”, “90 ngày chuẩn hóa dữ liệu y tế”, phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”... được triển khai hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập khu dân cư/thôn, củng cố chi bộ, tổ chức lại các cơ sở giáo dục; chuyển giao đúng quy trình chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Ủy ban MTTQ xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự buổi làm việc tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế: Kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển chưa rõ nét; các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị còn hạn chế; số lượng doanh nghiệp thành lập mới chưa nhiều; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số dự án chuyển tiếp và khởi công mới còn chậm; công tác quản lý đất đai còn bất cập; số lượng biên chế thực tế tại các xã còn thiếu so với định biên, nhất là nhân sự có chuyên môn sâu về kế toán - tài chính, địa chính - xây dựng, công nghệ thông tin...

Đại diện các sở, ban, ngành đã trao đổi, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, chính sách đặc thù cho cán bộ vùng khó khăn, nguồn lực đầu tư hạ tầng, kinh phí lập quy hoạch du lịch cộng đồng và hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP.

Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các xã trong việc từng bước ổn định bộ máy, giữ vững đà phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền 7 xã rà soát toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ đối với các chỉ tiêu còn đạt thấp như thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, phát triển doanh nghiệp, giảm nghèo, phát triển đảng viên... Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2026.

Cùng với đó, cần siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về định hướng phát triển, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Các xã cần lựa chọn đúng tiềm năng, thế mạnh, tránh đầu tư dàn trải.

Trong đó, xã Thanh Sơn phát huy vai trò trung tâm khu vực; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Các xã Võ Miếu, Văn Miếu, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu khai thác thế mạnh kinh tế rừng, nông - lâm nghiệp, văn hóa bản địa; đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Xã Cự Đồng tận dụng lợi thế vị trí địa lý, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số thực chất; hoàn thiện quy hoạch chung xã, tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, quỹ đất công; nâng cao chất lượng dạy và học sau sắp xếp trường lớp; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số; chuẩn bị chu đáo công tác tuyển quân năm 2027 và chủ động phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hướng dẫn về vị trí việc làm, công tác cán bộ, cơ chế phát triển đảng viên vùng khó khăn và bộ chỉ số KPI đánh giá cán bộ thống nhất; giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, kịp thời tháo gỡ các kiến nghị về hạ tầng, cơ chế, chính sách cho các địa phương.

Đinh Vũ