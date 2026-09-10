Đội tuyển U23 Việt Nam chốt 23 cầu thủ sẵn sàng chinh phục ASIAD 20

Đội tuyển U23 Việt Nam đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản), với sự kết hợp giữa những gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều tài năng trẻ giàu triển vọng.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12-9, sau đó di chuyển luôn sang Nhật Bản tham dự ASIAD. Ảnh VFF

Danh sách được xem là bước chốt quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam trước khi bước vào cuộc tranh tài tại ASIAD 20. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, đội tuyển hướng tới mục tiêu thi đấu tốt nhất tại sân chơi châu lục, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ cầu thủ kế cận được tích lũy kinh nghiệm cho những nhiệm vụ quốc tế trong những năm tới.

Trong số 23 cầu thủ được lựa chọn, nhiều cái tên đã quen thuộc với người hâm mộ qua các đợt tập trung và giải đấu quốc tế gần đây. Đáng chú ý có thủ môn Cao Văn Bình; hậu vệ Võ Anh Quân; những tiền vệ Nguyễn Công Phương, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Viktor cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Lê Phát.

Việc triệu tập lực lượng lần này cho thấy ban huấn luyện ưu tiên sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Bên cạnh những cầu thủ đã có thời gian thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp, đội tuyển cũng trao cơ hội cho những gương mặt trẻ đang từng bước khẳng định năng lực.

Nguyễn Công Phương là một trong những tiền vệ được kỳ vọng tạo dấu ấn tại ASIAD 20. Cầu thủ trẻ này được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát bóng, tư duy chơi bóng và sự tự tin khi đối đầu với những đối thủ có thể hình, thể lực tốt.

Trên hàng công, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Lê Phát cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Đây đều là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, qua đó mang đến thêm phương án cho U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Danh sách 23 cầu thủ dự ASIAD 20 không phải là kết quả của một quá trình lựa chọn trong thời gian ngắn. Trong năm 2026, U23 Việt Nam đã từng bước xây dựng lực lượng thông qua nhiều đợt tập trung và thi đấu quốc tế.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ nắm đội tại ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Theo định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ASIAD 20 không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn nằm trong lộ trình chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2027, gồm vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Vì vậy, việc trao cơ hội cho một lực lượng trẻ được xem là bước đầu tư cho tương lai. Những trải nghiệm tại ASIAD, đặc biệt trước các đối thủ mạnh của châu lục, sẽ giúp các cầu thủ tích lũy bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng thi đấu ở cường độ cao.

Sau ASIAD, U23 Việt Nam dự kiến tiếp tục có đợt hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai. Đây sẽ là dịp để ban huấn luyện tiếp tục theo dõi, đánh giá các nhân tố mới, đồng thời duy trì sự ổn định của lực lượng hướng tới những giải đấu quốc tế tiếp theo.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12-9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13-9. Quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, bởi vậy việc xây dựng lực lượng từ sớm có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15-9, Philippines ngày 18-9 và Uzbekistan ngày 22-9.

Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Do đó, kết quả từng trận đấu vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội tiến sâu của U23 Việt Nam.

Trong số các đối thủ tại bảng C, Uzbekistan được đánh giá là thử thách đáng kể đối với U23 Việt Nam. Bóng đá Uzbekistan những năm gần đây liên tục cho thấy sự tiến bộ ở các cấp độ trẻ và sở hữu lực lượng có chất lượng. Trong khi đó, Philippines và Kuwait cũng là những đối thủ không thể xem nhẹ.

Với 23 cầu thủ đã được lựa chọn, U23 Việt Nam sẽ bước vào ASIAD 20 với mục tiêu thi đấu hết khả năng, tận dụng từng trận đấu để kiểm chứng năng lực. Quan trọng hơn, sân chơi châu lục là cơ hội để những gương mặt trẻ tiếp tục trưởng thành, qua đó tạo nền tảng cho các nhiệm vụ lớn hơn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026. Ảnh: VFF

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Theo hanoimoi.vn