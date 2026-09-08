Chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ

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Chiều 8/9, Ban tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ tổ chức hội nghị thống nhất và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức trong khuôn khổ Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026-2027.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tập trung triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; công tác y tế, an toàn thực phẩm; kinh phí tổ chức; thông tin liên lạc, điện, nước và cơ sở vật chất sân vận động; tuyên truyền, báo chí; lễ tân, đón tiếp đại biểu; công tác chuyên môn, điều hành và các điều kiện phục vụ thi đấu.
Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cho ý kiến về công tác tuyên truyền.
Tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026-2027, sân vận động Việt Trì là sân nhà của CLB Xuân Thiện Phú Thọ. Với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt, đội bóng Xuân Thiện Phú Thọ sẽ thi đấu 13 trận trên sân nhà Việt Trì trong tổng số 26 trận đấu của mùa giải. Giải đấu quy tụ 14 CLB, khởi tranh từ ngày 11/9/2026 và kết thúc ngày 16/5/2027. Trận đấu mở màn của mùa giải sẽ diễn ra trên sân nhà Việt Trì vào ngày chủ nhật, ngày 13/9/2026.
Đại diện CLB bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ đề xuất một số nội dung trong công tác tổ chức.
Tại Cúp Quốc gia 2026-2027, Xuân Thiện Phú Thọ sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Việt Trì vào lúc 18 giờ ngày 20/9/2026. Đây là trận đấu thuộc vòng loại, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận.
Thông qua họp bàn, thống nhất và triển khai các nội dung liên quan, Ban tổ chức chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, góp phần tổ chức tốt các trận đấu sân nhà của CLB bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ tại Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026-2027.
Đức Anh
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