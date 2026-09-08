Cầu thủ bán chuyên của Anh sắp làm quốc vương

Cuộc đời của George Desmond Kamurasi tựa như một cuốn tiểu thuyết với những khúc rẽ định mệnh mà không ai có thể ngờ tới. Từ một thủ môn làng nhàng ở giải nghiệp dư Anh, Kamurasi đang chuẩn bị tiếp quản ngai vàng của Vương quốc Toro danh tiếng tại Uganda.

Mối duyên kỳ lạ này xuất phát từ chính dòng dõi hoàng tộc Babiito của Kamurasi. Anh là cháu nội của Vua George Rukidi III và là em họ của Vua Oyo - người vừa qua đời mà không có con nối dõi ở tuổi 34. Đầu tháng 9/2026, Ủy ban Kế vị Hoàng gia Toro đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo chọn Kamurasi làm vị vua mới. Và quyết định này nhận được sự đồng thuận cao từ chính phủ Uganda.

Thế nhưng, hành trình đưa người đàn ông sống tại London này tới cung điện Karuziika không trải đầy hoa hồng. Anh mất mẹ năm 14 tuổi và trải qua giai đoạn khó khăn. Kamurasi thừa nhận anh từng trượt dài vào bóng tối nổi loạn của tuổi dậy thì, để rồi phải trả giá bằng những ngày tháng sau song sắt.

Nhớ lại thời khắc sa ngã, anh không giấu giếm: “Tôi đã giận dữ. Tôi đưa ra những quyết định sai lầm. Tôi dính vào một nhóm bạn xấu và cuối cùng phải vào tù”. Nhưng thay vì oán trách số phận hay nghịch cảnh, chính bóng tối của chốn lao tù đã thức tỉnh anh: “Tôi ngồi trong buồng giam ấy và nhận ra rằng mọi thứ mình gây ra đều là lỗi của chính mình. Tôi đã tự chịu trách nhiệm”.

Kamurasi đang gắn bó cùng CLB SE Dons.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi anh rời nhà giam và chọn quả bóng tròn làm lối thoát. “Tôi bước ra ngoài, dấn thân vào bóng đá và dốc hết sức mình. Tôi theo đuổi đam mê và đã giành được nhiều danh hiệu. Tôi được Học viện Nike tuyển trạch, rồi được thi đấu tại đội trẻ Barcelona dưới sự chứng kiến của chính Pep Guardiola. Những điều đó tưởng chừng như không thể xảy ra. Tôi khát khao điều đó hơn bất cứ thứ gì khác”, thủ môn 36 tuổi nói.

Sau những năm tháng chinh chiến, Kamurasi đang gắn bó cùng SE Dons, CLB thi đấu ở giải hạng 9 trong hệ thống bóng đá Anh. Đội bóng này đặt trụ sở tại Bexleyheath, phía đông nam London.

Và đó cũng là vấn đề của Kamurasi. Anh thừa nhận muốn dẫn dắt hàng triệu thần dân của Vương quốc Toro nhưng không muốn rời gia đình nhỏ ở London, trong khi anh cũng muốn tiếp tục sự nghiệp ở đây. Chưa rõ trong thời gian tới, Kamurasi sẽ cân đối thế nào giữa 2 trọng trách là làm thủ môn của CLB và làm vua của một vương quốc.

Vài nét về Vương quốc Toro Vương quốc Toro có dân số hơn 2 triệu, nằm lọt thỏm trong đất nước Uganda. Đây là một trong những vương quốc tự trị mạnh nhất Uganda. Vương quốc này đã có tuổi đời 196 năm. Nó từng trải qua nhiều thập kỷ không có chế độ quân chủ. Nhưng năm 1993, chế độ này đã được tái thiết. Vương quốc Toro hoạt động trong phạm vi tiểu vùng Toro. Điều này có nghĩa là sản lượng kinh tế từ vương quốc được tính vào GDP chung của Uganda.

https://tienphong.vn/cau-thu-ban-chuyen-cua-anh-sap-lam-quoc-vuong-post1874524.tpo

Theo Báo Điện tử Tiền Phong