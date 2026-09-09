Huấn luyện thể thao thành tích cao

Xác định huấn luyện là khâu then chốt nâng cao chất lượng và thành tích thi đấu, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (VHTT&DL) tập trung xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) theo hướng trọng tâm, trọng điểm; gắn tuyển chọn với đào tạo, huấn luyện; tăng cường tập huấn, thi đấu cọ xát, ứng dụng khoa học, y học thể thao và chăm lo toàn diện đời sống VĐV. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nguồn VĐV kế cận, xây dựng nền tảng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Các VĐV nỗ lực tập luyện, nâng cao kỹ thuật Wushu nội dung Taolu.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị đào tạo, huấn luyện thể thao của Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ, Trung tâm đảm nhận nhiệm vụ tuyển chọn, quản lý, đào tạo, huấn luyện VĐV đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ và chuẩn bị lực lượng tham gia các giải đấu khu vực, toàn quốc, Đại hội Thể thao toàn quốc và các giải quốc tế.

Quy mô hoạt động rộng đặt ra yêu cầu tổ chức công tác quản lý, đào tạo theo hướng thống nhất, khoa học, vừa bảo đảm lực lượng thi đấu trước mắt, vừa chủ động xây dựng nguồn VĐV kế cận. Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV tham gia các giải thể thao quốc gia, quốc tế và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; kế hoạch tập huấn, thi đấu, xác định nhiệm vụ chuyên môn theo từng giai đoạn, từng nhóm đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hữu - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Muốn nâng cao thành tích thi đấu, phải nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện. Trung tâm tập trung quản lý chặt chẽ chương trình, kế hoạch, giáo án; tuyển chọn VĐV trên cơ sở đánh giá toàn diện tố chất, năng lực và khả năng phát triển. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng để có hướng đầu tư phù hợp. Mục tiêu không chỉ là giành thành tích ở từng giải đấu mà là xây dựng được lực lượng VĐV có khả năng phát triển ổn định, lâu dài”.

Để đạt thành tích cao, HLV phải nắm chắc chuyên môn, hiểu rõ từng VĐV và xây dựng phương pháp huấn luyện phù hợp, khoa học, sát thực tiễn.

Trung tâm hiện quản lý, đào tạo tập trung 376 VĐV, trong đó có 88 VĐV đội tuyển tỉnh, 288 VĐV đội tuyển trẻ. Lực lượng được tổ chức tập luyện tại các khu vực phường Việt Trì, xã Tam Dương và phường Hòa Bình, với các môn: đua thuyền, xe đạp, điền kinh, Karate, vật, bắn cung, Boxing - Muay Thái, Pencak Silat, Wushu, bắn súng, đá cầu, đẩy gậy - kéo co, bơi - lặn, cử tạ, quần vợt - Pickleball, Taekwondo, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền và bóng đá.

Xác định đội tuyển trẻ là nguồn lực quan trọng bổ sung cho đội tuyển tỉnh, Trung tâm chú trọng tuyển chọn VĐV có tố chất, xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp, từng bước nâng cao trình độ thông qua tập luyện và thi đấu. Với những VĐV nổi trội, việc đưa đi tập huấn tại các đội tuyển quốc gia là giải pháp nâng cao chuyên môn, tiếp cận môi trường huấn luyện chất lượng cao.

Trung tâm hiện có 25 VĐV đang tập huấn tại các đội tuyển quốc gia ở các môn: xe đạp, điền kinh, Karate, Pencak Silat, Wushu, bắn súng, Boxing và cử tạ; 2 HLV cũng tham gia tập huấn đội tuyển quốc gia.

Cùng với chuyên môn, công tác quản lý giờ giấc tập luyện, học tập của VĐV được Trung tâm phối hợp với gia đình và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc; khẩu phần ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn VĐV được kiểm tra thường xuyên... Đây là những yếu tố góp phần tạo môi trường huấn luyện ổn định, giúp VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu.

VĐV Phú Thọ thi đấu ấn tượng, giành 3 huy chương tại Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2026.

Hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện được thể hiện qua thành tích thi đấu. Từ đầu năm đến nay, các đội tuyển của Trung tâm đã tham gia 55 giải thể thao Quốc gia, giành 279 huy chương, gồm 68 Huy chương Vàng (HCV), 94 Huy chương Bạc (HCB) và 117 Huy chương Đồng (HCĐ). Tại 9 giải thể thao quốc tế, các VĐV giành 23 huy chương, gồm 10 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ.

Đáng chú ý, hai VĐV môn Điền kinh là Tạ Ngọc Tưởng và Hà Thị Thúy Hằng được tham gia Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Đây là dấu ấn đáng ghi nhận trong quá trình đào tạo, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tập trung đầu tư vào các môn thể thao, VĐV có tiềm năng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Trung tâm vẫn đối mặt với những khó khăn trong tuyển chọn VĐV, cơ sở vật chất ở một số môn chưa đồng bộ, kinh nghiệm huấn luyện thể thao thành tích cao của một số HLV còn hạn chế; chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV chưa tương xứng với mặt bằng chung.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện định hướng của ngành, tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao; ưu tiên các môn và VĐV trọng điểm, đẩy mạnh tập huấn, thi đấu cọ xát và nâng cao trình độ đội ngũ HLV.

Trung tâm phấn đấu duy trì đào tạo tập trung từ 410-450 VĐV của 20 môn thể thao, có ít nhất 100 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia, giành ít nhất 220 huy chương các loại tại các giải quốc gia và phấn đấu giành từ 6 HCV trở lên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng từng khâu trong chu trình đào tạo, từ phát hiện năng khiếu, tuyển chọn, huấn luyện đến thi đấu và chăm sóc VĐV.

Với sự chủ động của Trung tâm và quyết tâm của đội ngũ HLV, VĐV, công tác huấn luyện thể thao thành tích cao của tỉnh ngày càng bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, tạo nền tảng để các tài năng thể thao tiếp tục trưởng thành, đóng góp thành tích cho tỉnh và thể thao Việt Nam.

Anh Thơ