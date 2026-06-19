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Đón học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Âu

Ngày 19/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã tổ chức đón em Lương Đức Gia Bảo - học sinh lớp 12 chuyên Vật lí trở về từ Thụy Điển sau khi xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Âu năm 2026.

Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 12-16/6, tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển với sự tham gia của gần 200 học sinh đến từ 35 nước châu Âu và 6 đội khách mời, trong đó có Việt Nam. Một đội có tối đa 5 học sinh, tham dự hai bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài 5 tiếng.

Đội tuyển Việt Nam có 5 học sinh dự và đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Trong đó em Lương Đức Gia Bảo là học sinh duy nhất của tỉnh Phú Thọ góp mặt trong đội tuyển quốc gia và đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, tiếp tục ghi tên vào Bảng vàng thành tích cao của học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực.

Đón học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Âu

Em Lương Đức Gia Bảo xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Âu năm 2026.

Đón học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Âu

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tặng hoa chúc mừng em Gia Bảo.

Đón học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Âu

Trước đó, Gia Bảo cũng xuất sắc giành giải Nhì quốc gia môn Vật lí. Thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ. Đây cũng là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực học tập, chinh phục các đấu trường tri thức quốc tế.

Huyền Trang


Huyền Trang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Châu Âu Đội tuyển Việt Nam Olympic Học sinh giỏi Quốc tế tỉnh Phú Thọ Xuất sắc Gia bảo Thụy điển Đội tuyển quốc gia Đức
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