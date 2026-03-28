Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Tân

Ngày 28/3, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Đại Đình cùng gia đình đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Tân về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà. Dự buổi lễ có đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh.

Quang cảnh lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Tân.

Liệt sĩ Vũ Đình Tân, sinh năm 1952, quê quán xã Đại Đình, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú (nay là thôn Đồng Lính, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ). Tháng 12/1970, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã xung phong lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu chống Mỹ tại mặt trận phía Nam. Ngày 20/4/1975, đồng chí Vũ Đình Tân đã anh dũng hy sinh trong trận chiến ác liệt và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, tỉnh Tây Ninh. Khi hy sinh, liệt sĩ mang quân hàm Trung sĩ, chức vụ Tiểu đội trưởng, thuộc C2, D4, E148, Sư đoàn 316.

Lãnh đạo UBND xã Đại Đình thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Sau hơn 50 năm nằm xuống nơi chiến trường ác liệt, hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Tân đã được đưa về quê hương. Việc này có sự giúp đỡ của Sở Nội vụ 2 tỉnh Tây Ninh, Phú Thọ, sự vào cuộc hỗ trợ trực tiếp của Văn phòng Cơ quan đại diện Hội HTGĐLS Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hội HTGĐLS 2 tỉnh Tây Ninh, Phú Thọ và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Tân di chuyển bằng đường sắt miễn phí về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Cử hành nghi lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Tân về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Đình.

Hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Tân được an táng tại nghĩa trang quê nhà trong niềm tiếc thương của gia đình và đông đảo Nhân dân địa phương.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Tân được tổ chức chu đáo, trọng thể, trang nghiêm trước sự chứng kiến của đông đảo Nhân dân địa phương.

Hồng Nhung