Dự kiến miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030, theo hình thức mượn từ thư viện trường, phải trả khi dùng xong, đền nếu làm hỏng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 1/4 công bố dự thảo Nghị định về miễn phí sách giáo khoa, lấy ý kiến tới 4/4.

Theo đó, danh mục sách được miễn phí do Bộ trưởng quyết định, dùng thống nhất cả nước, từ năm học 2029-2030. Một số địa phương có thể tự cân đối ngân sách được khuyến khích làm sớm hơn.

Nhà nước sẽ đầu tư mua sắm cho thư viện, học sinh và giáo viên được mượn sách để dùng trong học kỳ hoặc năm học, hoàn trả khi dùng xong. Nếu làm thất thoát, hư hỏng do chủ quan, nhà trường, học sinh phải bồi hoàn bằng đúng sách đã mượn, hoặc bằng 50-100% giá bìa, tùy thời gian sử dụng. Hiện, giá một bộ sách khoảng 200.000-300.000 đồng, chưa gồm sách tiếng Anh.

Sách giáo khoa bậc THCS. Ảnh: Hoàng Giang

Chủ trương miễn phí sách giáo khoa được đề cập trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, sau đó được Quốc hội thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12/2025. Nghị quyết cũng nêu cả nước dùng chung một bộ sách từ năm học 2026-2027, thay vì nhiều bộ sách như hiện nay.

Đây được xem là một bước đi nhằm cụ thể hóa mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm gánh nặng chi phí học tập cho người dân, đặc biệt là các nhóm học sinh ở vùng khó khăn hoặc có hoàn cảnh kinh tế hạn chế.

Ngoài miễn phí sách giáo khoa, dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến học sinh, sinh viên được miễn học phí và giáo trình môn Giáo dục Quốc phòng an ninh từ năm học 2027-2028, trừ trường hợp phải học lại.

