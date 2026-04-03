Du lịch hè ngốn thêm tiền vì giá vé máy bay tăng cao

Giá vé máy bay khứ hồi nhiều chặng nội địa và quốc tế tăng từ vài trăm nghìn đến hơn hai triệu đồng buộc nhiều gia đình phải tính toán lại ngân sách hoặc thay đổi kế hoạch tham quan.

Giữa tháng 6, anh Văn Hùng, du khách Hà Nội, quyết định đặt vé máy bay khứ hồi đi Đà Nẵng cho gia đình 4 thành viên với giá 4,8 triệu đồng mỗi người. Dù mức này cao hơn khoảng 800.000 đồng so với trung bình các năm, anh vẫn chốt sớm sau khi biết tin Cục Hàng không đề xuất tăng phụ phí nhiên liệu với các chặng nội địa.

Anh Hùng cho biết, với biến động hiện nay, giá vé có thể còn tăng cao hơn nên việc đặt sớm là cần thiết. Theo tính toán của nam du khách, tổng chi phí cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm của gia đình khoảng 28 triệu đồng. Anh cũng từ bỏ ý định đi Thái Lan khi giá vé chặng này hiện lên tới gần 6 triệu đồng mỗi người.

Các chuyên gia du lịch nhận định, giá vé máy bay chịu tác động kép từ tính mùa vụ cao điểm và biến động giá xăng dầu, trở thành vấn đề được quan tâm nhất trong kỳ nghỉ hè năm nay.

Khảo sát sáng 3/4 cho thấy giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng vào tháng 6, giờ khởi hành thuận tiện có giá từ 4 triệu đồng, tăng khoảng 500.000 đồng so với trước. Tại chặng Hà Nội - Nha Trang, giá vé ở mức 5,8 triệu đồng, tương đương dịp cao điểm lễ. Tương tự, đường bay Hà Nội - Phú Quốc có giá từ 5,6 triệu đồng, cao hơn một triệu đồng so với cùng kỳ hai tháng trước.

Mức giá này được dự báo tiếp tục tăng khi Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu bay nội địa từ ngày 1/4 đến 30/6. Mức phụ thu cao nhất dự kiến là 680.000 đồng mỗi vé, trong bối cảnh giá nhiên liệu bay Jet A1 tăng vọt, vượt ngưỡng 230 USD/thùng.

Dự kiến giá vé trần sau đề xuất phụ thu phí nhiên liệu của Cục Hàng không Việt Nam.

Nếu mức phụ thu nhiên liệu mỗi chặng tăng 300.000-680.000 đồng, tương đương giá vé tăng khoảng 10-20%. Trên thế giới, nhiều hãng hàng không đã tăng giá hoặc áp phụ thu nhiên liệu từ giữa tháng 3 theo hai phương án: cộng trực tiếp vào giá vé (tăng 5-20%) hoặc tách riêng phụ phí. Mức phụ thu dao động từ 130.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng mỗi chiều với các đường bay xa, hạng vé cao.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch Best Price, nhận định việc tăng phụ phí là phù hợp trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh dù ảnh hưởng đến chi phí của du khách. Các doanh nghiệp lữ hành khó giữ nguyên giá tour mà chỉ có thể tối ưu chi phí để hạn chế mức tăng. Những đoàn đã chốt vé từ trước sẽ giữ giá cũ, trong khi các sản phẩm mở bán mới phải điều chỉnh theo mặt bằng giá vé hiện tại.

Đại diện doanh nghiệp này dự báo chi phí du lịch hè năm nay của khách lẻ sẽ tăng rõ rệt so với năm ngoái, trong đó vé máy bay chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Với giả định mức phụ thu nội địa từ 100.000 đến 250.000 đồng mỗi chiều, vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm có thể tăng khoảng 200.000-500.000 đồng một khách. Nếu tính cả chi phí vận chuyển tại điểm đến do tác động từ giá xăng dầu, tổng ngân sách chuyến đi của khách lẻ có thể tăng thêm 300.000-700.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tùy thời điểm đặt vé và hạng dịch vụ.

Ông Tú phân tích, với gia đình 4 người, mức chi phí phát sinh 1,2-2,8 triệu đồng là con số khiến nhiều du khách phải cân nhắc hoặc thay đổi kế hoạch chuyến đi thay vì quyết định nhanh như trước.

Với các chặng bay xa như Hà Nội - Nha Trang, áp lực giá vé rõ rệt hơn. Giả định mức phụ thu từ 200.000 đến 400.000 đồng mỗi chiều, vé khứ hồi có thể tăng thêm 400.000-800.000 đồng mỗi khách. Nếu cộng chi phí xe đưa đón sân bay, ăn uống và các dịch vụ mặt đất điều chỉnh theo giá nhiên liệu, tổng chi phí chuyến đi có thể cao hơn năm ngoái khoảng 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi người.

Ông Tú nhận định, với khách lẻ, vé máy bay vẫn là chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất, các dịch vụ còn lại tăng với tốc độ chậm hơn.

Ngoài các đường bay nội địa, du khách đi nước ngoài dịp hè cũng đối mặt với chi phí tăng cao. Sáng 27/3, bà Minh An, đại diện một đơn vị lữ hành tại Hà Nội, cho biết vừa nhận thông báo điều chỉnh phụ phí xăng dầu cho các chặng bay đến Hàn Quốc.

Quy định này áp dụng với tất cả vé đoàn (series) đang ở trạng thái giữ chỗ hoặc đặt cọc, trừ các booking đã thanh toán đủ. Mức phụ phí tăng thêm 910.000 đồng đến hơn một triệu đồng mỗi chặng, tương đương 1,8-2,1 triệu đồng cho một vé khứ hồi.

Du khách tham quan đặc khu Phú Quốc tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Thông thường, doanh nghiệp lữ hành nhập trước lượng lớn vé máy bay để xây dựng chương trình tour cho cả năm. Tuy nhiên, do không phải toàn bộ số vé đều được bán hết ngay thời điểm nhập, bà An phải tính toán lại giá tour trong phạm vi ảnh hưởng, thậm chí cân nhắc thu thêm phí đối với những khách mới chỉ đặt cọc.

Đại diện Công ty Du lịch Việt cho biết các đoàn khách đã đặt và thanh toán trước với hãng hàng không nội địa chưa bị áp phụ phí mới, giúp giá tour dịp 30/4 và cao điểm hè vẫn ổn định. Tuy nhiên, ông Vũ, đại diện đơn vị này, nhận định các đơn đặt hàng mới sau ngày 1/4 có thể phải điều chỉnh giá tăng 5-10% nếu phụ phí nhiên liệu được áp dụng.

"Giá vé máy bay nội địa và quốc tế đều chịu áp lực tăng nhưng du khách khó bỏ nhu cầu du lịch. Thay vào đó, họ có thể rút ngắn thời gian hoặc chọn điểm đến gần để tiết kiệm chi phí", ông Vũ nói.

Theo vnexpress.net