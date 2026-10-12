Đường sắt tăng tàu du lịch Hà Nội - Lào Cai

Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu Hà Nội - Lào Cai, nâng tổng số lên 3 đôi tàu khách thường xuyên mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu du lịch Sa Pa, đặc biệt trong mùa thu săn mây.

Ngành Đường sắt tăng tàu du lịch Hà Nội - Lào Cai phục vụ hành khách. Ảnh: PV

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, tàu SP15 xuất phát ga Hà Nội lúc 21h45, tàu SP3 lúc 22h và tàu SP7 lúc 22h40. Ở chiều ngược lại, tàu SP16 khởi hành từ ga Lào Cai lúc 21h25, tàu SP4 lúc 21h50; tàu SP8 chạy ban ngày, xuất phát lúc 12h05 và đến Hà Nội lúc 19h30.

Giá vé giường nằm khoang 4 thấp nhất khoảng 475.000 đồng/lượt. Từ ga Lào Cai, hành khách có thể sử dụng ô tô kết nối đến Sa Pa với giá 60.000 đồng/lượt, đưa đón tại các điểm trong bán kính 2km từ Nhà thờ Đá.

Các đoàn tàu dừng đón, trả khách tại 8 ga: Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu và Lào Cai. Riêng ga Phú Thọ chỉ phục vụ tàu SP8.

Trong 9 tháng của năm 2026, ga Lào Cai phục vụ 328.433 lượt khách lên, xuống tàu, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách lên tàu đạt 132.800 lượt, tăng 29,8%; khách xuống tàu đạt 195.633 lượt, tăng 25,3%.

https://hanoimoi.vn/duong-sat-tang-tau-du-lich-ha-noi-lao-cai-1760773.html

Theo hanoimoi.vn