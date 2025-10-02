Quốc tế
Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỷ USD

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Tỷ phú Elon Musk ngày 1/10 đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản đạt 500 tỷ USD.

Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỷ USD

Tỷ phú công nghệ, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông Elon Musk. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Forbes cho biết giá trị tài sản ròng của Musk đạt mức trên vào lúc 15 giờ 30 phút (giờ Bờ Đông Mỹ), tăng thêm 9,3 tỷ USD chỉ trong ngày nhờ cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng gần 4%. Hiện Musk bỏ xa người đứng thứ hai là Larry Ellison khoảng 150 tỷ USD và đã đi được một nửa chặng đường để trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” đầu tiên.

Tài sản của Musk chủ yếu đến từ 12% cổ phần tại Tesla, hiện trị giá 191 tỷ USD, cùng phần sở hữu tại tập đoàn vũ trụ SpaceX (ước tính 42%) trị giá 168 tỷ USD. Ngoài ra, Musk còn nắm khoảng 53% cổ phần trong xAI Holdings, công ty hợp nhất giữa mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và công ty trí tuệ nhân tạo xAI, trị giá khoảng 60 tỷ USD.

Từ tháng 3/2020 đến nay, tài sản của Musk đã tăng đột biến. Khi đó ông sở hữu 24,6 tỷ USD, trở thành người giàu nhất thế giới lần đầu vào tháng 1/2021 với 190 tỷ USD. Ông đạt mốc 200 tỷ USD vào tháng 9/2021, 300 tỷ USD vào tháng 11/2021 và 400 tỷ USD vào tháng 12/2024.

Nếu tốc độ tăng trưởng hiện nay được duy trì, Musk có thể trở thành “tỷ phú nghìn tỷ” đầu tiên trước tháng 3/2033, khi gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD tại Tesla của ông bắt đầu được giải ngân.

