EU và Nga tuyên bố tiếp tục viện trợ khẩn cấp cho Cuba

EU tăng viện trợ 2 triệu euro giúp Cuba đối phó khủng hoảng năng lượng, Nga cũng cam kết hỗ trợ chiến lược trong bối cảnh khó khăn hiện tại.

Một trạm nhiên liệu ở La Habana (Cuba). Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN

Ngày 1/4, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo giải ngân thêm gói hỗ trợ trị giá 2 triệu euro (2,32 triệu USD) cho Cuba, nhằm giúp các đối tác nhân đạo của Liên minh châu Âu (EU) cung cấp viện trợ khẩn cấp cho quốc đảo này.

Theo tuyên bố của EC, khoản tiền này góp phần hỗ trợ công tác hậu cần cho các đối tác nhân đạo cung cấp viện trợ khẩn cấp cho những người dễ bị tổn thương nhất, do cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay và những khó khăn liên quan đến việc phân phối thực phẩm và nước uống ở Cuba.

Số tiền trên bổ sung cho gói viện trợ 4 triệu euro đã được phê duyệt trước đó trong năm nay vốn dành cho khu vực Caribe. Trong năm ngoái, EU cũng đã viện trợ gần 6 triệu euro cho công tác kiểm soát thảm họa và ứng phó khẩn cấp ở riêng Cuba.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin tuyên bố Cuba là đối tác chiến lược của nước này và Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba.

Quan chức Nga nhấn mạnh nước này hành động hoàn toàn tuân thủ luật hàng hải quốc tế. Các tàu treo cờ Nga và đã vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga chở 100.000 tấn dầu viện trợ nhân đạo đã đến Cuba.

Cuba hiện đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ, trong bối cảnh lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.

Sau khi Mỹ siết chặt nguồn cung dầu từ Venezuela, quốc đảo này buộc phải triển khai các biện pháp khẩn cấp và hạn chế hoạt động ở nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng từng thừa nhận quốc đảo Caribe đang đối mặt với những khó khăn lớn về nguồn cung dầu thô để duy trì sản xuất điện và các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế, trong bối cảnh nước này gần như không thể nhập khẩu nhiên liệu kể từ tháng 12/2025.

Theo Vietnam+