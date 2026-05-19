Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima-Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) với chủ đề “Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại”.

Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: TTXVN

Chương trình gồm các hoạt động: triển lãm tranh, chiếu phim tư liệu về sự nghiệp ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tọa đàm về tư tưởng ngoại giao, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng độc lập dân tộc, hòa bình, tinh thần nhân ái, đoàn kết quốc tế và cống hiến trọn đời vì hạnh phúc của nhân dân. Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần làm nổi bật giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, đối thoại, khoan dung, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động, những giá trị đó vẫn giữ nguyên tính thời sự, là nền tảng quan trọng để tăng cường hiểu biết, kết nối nhân dân và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, phát triển bền vững.

Đại diện Hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima-Việt Nam bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Người không chỉ là vị lãnh tụ đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành độc lập, giải phóng dân tộc, mà còn là biểu tượng của tinh thần hòa bình, hữu nghị và ý chí kiên cường trong công cuộc xây dựng đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam phối hợp Hiệp hội Canada-Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các học giả dự hội thảo cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và là một khuôn khổ tham chiếu quan trọng trong môi trường quốc tế phức tạp hiện nay. Thông điệp về hòa bình, độc lập, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng phát triển mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn mang ý nghĩa sâu sắc. Những giá trị đó không chỉ gắn với lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, mà còn có sức lan tỏa trong các cuộc thảo luận về quan hệ quốc tế, ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân.

