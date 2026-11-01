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EVN giảm giá bán lẻ điện từ ngày 1-11

Giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1-11. Mức giá mới giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

EVN giảm giá bán lẻ điện từ ngày 1-11

Nhân viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội giám sát vận hành hệ thống lưới điện. Ảnh: EVH

Tối 31-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, sau khi rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí; trên cơ sở căn cứ các quy định hiện hành, EVN đã có Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30-10-2026 điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng từ ngày 1-11-2026. Mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31-10-2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1-11.

https://hanoimoi.vn/evn-giam-gia-ban-le-dien-tu-ngay-1-11-1763741.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Giá bán lẻ điện bình quân Thuế giá trị gia tăng Giảm giá bán lẻ điện giá điện bán lẻ bình quân Tập đoàn điện lực việt nam Bộ công thương Quy định Giá bán điện Hành quyết Tiết kiệm
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