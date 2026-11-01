Khơi thông dòng vốn FDI

Tính đến hết tháng 9, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, vượt kế hoạch năm. Đằng sau kết quả là những nỗ lực tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hạ tầng, thủ tục đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh. Từ chỉ đạo quyết liệt của tỉnh đến sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, nhiều điểm nghẽn từng bước được giải quyết, tạo điều kiện đón dòng vốn mới và thúc đẩy các dự án hiện hữu mở rộng sản xuất.

Gỡ vướng hạ tầng công nghiệp

Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina (Khu công nghiệp Phú Hà) đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, số hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tại Khu công nghiệp (KCN) Phúc Yên, công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đang được tập trung đẩy nhanh. Dự án có quy mô khoảng 111,34ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần KCN và Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) và Công ty Cổ phần SHINEC làm chủ đầu tư.

Khởi công từ tháng 4/2026, đến cuối tháng 10/2026, dự án đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 103,8ha, trong đó 32,43ha được bàn giao cho chủ đầu tư. Trên diện tích tiếp nhận, khối lượng san nền giai đoạn I đạt 52%; trạm xử lý nước thải công suất 1.500m3/ngày đêm đạt 65%; hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I đạt 15%. Những con số này cho thấy nỗ lực triển khai dự án, đồng thời phản ánh khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Diện tích đã thực hiện bồi thường lớn nhưng phần mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư còn hạn chế. Nếu không giải quyết kịp thời, tiến độ thi công hạ tầng và khả năng tiếp nhận các dự án thứ cấp sẽ bị ảnh hưởng.

Ngày 19/10, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án, đồng thời yêu cầu phường Phúc Yên hoàn thành kiểm kê phần diện tích còn lại trong tháng 11/2026 và chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026 một cách công khai, minh bạch... Việc lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại hiện trường, nắm bắt khó khăn và đôn đốc các đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm đưa các công trình hạ tầng công nghiệp sớm vào khai thác, tránh tình trạng dự án được chấp thuận đầu tư nhưng chậm triển khai do vướng mặt bằng.

Không riêng Phúc Yên, tại các KCN Thịnh Minh, Đoan Hùng, Phù Ninh... và nhiều dự án hạ tầng công nghiệp khác, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải cũng được tập trung thực hiện.

Cùng với chỉ đạo từ tỉnh, Ban Quản lý (BQL) các KCN Phú Thọ giữ vai trò đầu mối phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương, theo dõi tiến độ từng dự án, tổng hợp những vướng mắc vượt thẩm quyền để đề xuất giải quyết. Các cơ quan chuyên môn tập trung xử lý thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; trong khi chính quyền cơ sở trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, vận động người dân và bàn giao mặt bằng.

Theo báo cáo của BQL các KCN, vốn FDI thu hút vào các KCN trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,18 tỷ USD, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Vốn thực hiện ước khoảng 1 tỷ USD. Kết quả này cho thấy không chỉ dòng vốn đăng ký tiếp tục gia tăng mà hoạt động triển khai dự án, đưa vốn vào sản xuất cũng có chuyển biến.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park đã hoàn thành giai đoạn I (quy mô 108ha), tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn II và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.

Không chỉ chú trọng thu hút dự án mới, Phú Thọ đang chuyển mạnh từ tư duy cấp phép đầu tư sang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiện hữu mở rộng sản xuất được xác định là giải pháp quan trọng nhằm khơi thông dòng vốn FDI.

Một trong những chuyển biến rõ nét là việc tỉnh triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” trong giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đẩy mạnh số hóa hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, cơ chế này góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Đối với doanh nghiệp FDI, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến kế hoạch nhập khẩu máy móc, lắp đặt dây chuyền, tuyển dụng lao động và thực hiện hợp đồng sản xuất. Theo ông Hoàng Long Biên - Trưởng BQL các KCN tỉnh thì việc chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ, giải quyết nhanh thủ tục thuộc thẩm quyền sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí, sớm đưa nguồn vốn đăng ký vào thực tế.

Cùng với cải cách hành chính, tỉnh đặc biệt coi trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, lấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp làm cơ sở tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư. Thông qua mô hình “Cà phê doanh nhân” và các phiên đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, những vướng mắc về đất đai, hạ tầng, thủ tục đầu tư, lao động được kịp thời tiếp nhận, chỉ đạo tháo gỡ. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, giải quyết kiến nghị, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất.

Thực tế, sự đồng hành của tỉnh đang góp phần tạo sức hút đối với dòng vốn FDI. Điển hình như Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tiếp tục đầu tư tại KCN Yên Quang; BYD Electronics mở rộng hoạt động tại KCN Phú Hà... Những dự án lớn trong lĩnh vực điện tử không chỉ bổ sung nguồn vốn mà còn thúc đẩy hình thành chuỗi sản xuất, mở ra cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng KCN, bảo đảm các điều kiện về điện, nước, giao thông kết nối; đồng thời quan tâm đào tạo nhân lực kỹ thuật, phát triển logistics và công nghiệp hỗ trợ. Song song với hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu, Phú Thọ đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường có thế mạnh về công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng cường kết nối với các tập đoàn quốc tế, ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, sản xuất xanh và những lĩnh vực tạo giá trị gia tăng lớn.

Đối với những điểm nghẽn về mặt bằng, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/6/2026, xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở đó, các địa phương tập trung đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, sớm bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư. Các sở, ngành chủ động phối hợp xử lý vướng mắc, hạn chế tình trạng chậm trễ trong triển khai dự án.

Khơi thông dòng vốn FDI vì thế không chỉ là thu hút thêm dự án mà quan trọng hơn là thúc đẩy giải ngân, đưa nguồn vốn đăng ký vào sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp hiện hữu tiếp tục mở rộng đầu tư. Từ cải cách thủ tục, chuẩn bị hạ tầng đến đồng hành tháo gỡ khó khăn, Phú Thọ đang từng bước nâng cao sức cạnh tranh, tạo nền tảng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, bền vững.

Hà Trang