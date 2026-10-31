Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 70,7 nghìn tấn

Trong 10 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh Phú Thọ ước đạt 70,7 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 64,5 nghìn tấn; sản lượng khai thác đạt khoảng 6,2 nghìn tấn. Riêng tháng 10, sản lượng thủy sản đạt khoảng 7,5 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh ước đạt gần 19.820ha; sản lượng giống đạt khoảng 5.082,7 triệu con. Cơ cấu giống nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng. Tỷ lệ cá giống đặc sản, giống có năng suất, chất lượng cao chiếm khoảng 70% cơ cấu giống, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất thủy sản.

Nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ Hòa Bình phát triển mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất thủy sản.

Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện có khoảng 6.847 lồng nuôi cá trên sông và hồ chứa, tăng 400 lồng, tương đương 6,2% so với cùng kỳ năm 2025. Định hướng thời gian tới của ngành Nông nghiệp là tiếp tục khuyến khích các hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển mạnh nuôi cá lồng trên các sông, hồ chứa có điều kiện thuận lợi; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong các khâu nuôi, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh; chú trọng đầu tư thâm canh các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Đồng thời, tăng cường liên kết nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản, định hướng xây dựng sản phẩm cá lồng đạt tiêu chuẩn OCOP và từng bước mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu đến các quốc gia, vùng lãnh thổ có truyền thống tiêu thụ thủy sản nước ngọt.

Quân Lâm