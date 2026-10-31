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Phú Thọ phấn đấu tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 99,7%

Theo kết quả thực hiện các mục tiêu về chất lượng nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện đạt trên 99%, tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố giảm xuống dưới 1% và không còn nhà ở đơn sơ.

Kết quả này cho thấy chất lượng nhà ở của người dân ngày càng được cải thiện, phản ánh những chuyển biến tích cực trong công tác phát triển nhà ở, nâng cao điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an sinh xã hội.

Phú Thọ phấn đấu tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 99,7%Hoạt động xây dựng nhà ở tại xã Lai Đồng góp phần nâng cao chất lượng nhà ở, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Việc nâng cao chất lượng nhà ở không chỉ góp phần cải thiện diện mạo đô thị, nông thôn mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất. Những kết quả đạt được cũng cho thấy các mục tiêu về chất lượng nhà ở đã đề ra cơ bản được hoàn thành, vượt yêu cầu theo định hướng phát triển của tỉnh.

Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 99,7%; giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống dưới 0,3% và không để phát sinh mới nhà ở thiếu kiên cố. Đặc biệt, tại khu vực đô thị, phấn đấu 100% nhà ở đạt chất lượng kiên cố và bán kiên cố.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc phát triển nhà ở cần gắn với nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực. Cùng với đó, cần quan tâm đến các nhóm dân cư còn khó khăn về nhà ở, để từng bước cải thiện chất lượng chỗ ở, hạn chế nguy cơ tái xuất hiện nhà ở thiếu kiên cố.

Đặc biệt, việc phát triển nhà ở cần được triển khai đồng bộ với quy hoạch đô thị, nông thôn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh huy động sự tham gia của xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhà ở Chất lượng tỷ lệ tỉnh Phú Thọ đạt Mục tiêu Kết quả Phát triển kinh tế Chính sách hỗ trợ Ổn định cuộc sống
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