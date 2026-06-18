G7 ra tuyên bố chung về hàng loạt vấn đề quốc tế

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Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khép lại ngày 17/6 tại Pháp sau ba ngày thảo luận tập trung vào các vấn đề an ninh toàn cầu, xung đột tại Ukraine, tình hình Trung Đông, trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Nguyên thủ các nước chụp ảnh chung với lãnh đạo Nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian-les-Bains, Pháp ngày 16/6/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Trong tuyên bố chung sáng 17/6, lãnh đạo G7 tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine; hoan nghênh thỏa thuận dự kiến được Mỹ và Iran ký kết vào ngày 19/6 tại Thụy Sĩ, coi đây là “cơ hội lịch sử” nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.
Ngày làm việc cuối cùng, Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về tương lai AI và tác động với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các nước G7 cam kết tăng cường phối hợp chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nạn buôn người và đưa người di cư trái phép qua biên giới.
Bên cạnh đó, G7 kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế nhằm ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết của một phản ứng mạnh mẽ và đồng bộ để giảm thiểu các nguy cơ đối với an ninh y tế. Theo đó, việc kiểm soát dịch bệnh phụ thuộc vào các biện pháp như truy vết tiếp xúc, phòng ngừa lây nhiễm, cách ly, xét nghiệm, tăng cường giám sát tại khu vực biên giới và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Hội nghị G7 năm nay có sự tham dự của nhiều quốc gia khách mời như: Ukraine, Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc...
Theo nhandan.vn
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