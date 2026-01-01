Giá cả thị trường ngày 1/1/2026

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Chuối sáp
18.500 đồng/kg
2
Kiwi vàng
175.000 đồng/kg
3
Roi đỏ
65.000 đồng/kg
4
Dưa lưới ruột cam
41.000 đồng/kg
5
Táo Evy
190.000 đồng/kg
6
Xúc xích lắc phomai C.P ly 64g
12.500 đồng/ hộp
7
Xúc xích bò tiệt trùng C.P 200g
25.000 đồng/gói
8
Xúc xích heo tiệt trùng C.P 100g
13.000 đồng/ gói
10
Xúc xích heo tiệt trùng C.P 200g
25.000 đồng/gói
11
Gạo ST25
28.000 đồng/ kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Gạo lứt tím
48.000 đồng/kg
14
Gạo nếp Tú Lệ
44.000 đồng/kg
