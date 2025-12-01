Giá cả thị trường ngày 1/12/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Thịt đùi heo
101.000 đồng/kg
2
Thịt vai heo
133.000 đồng/kg
3
Cá hồi file tươi
568.000 đồng/kg
4
Cốt me 250g
21.900 đồng/ hộp
5
Mực sốt kim chi
77.400 đồng/hộp
6
Cá mai sốt chanh
68.600 đồng/hộp
7
Cam canh
59.900 đồng/kg
8
Cam sành
15.800 đồng/ kg
9
Mít tố nữ
32.900 đồng/kg
10
Táo Cherry
89. 000 đồng/kg
11
Táo Nam Phi
42.500 đồng/kg
12
Sầu riêng Ri6
59.900 đồng/kg
13
Sữa đậu nành Fami 1lit
21.000 đồng/chai
14
Sữa thạch Kul socola
26.000 đồng/ lốc
Đoàn Kết
