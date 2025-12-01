Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 1/12/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Thịt đùi heo

101.000 đồng/kg

2

Thịt vai heo

133.000 đồng/kg

3

Cá hồi file tươi

568.000 đồng/kg

4

Cốt me 250g

21.900 đồng/ hộp

5

Mực sốt kim chi

77.400 đồng/hộp

6

Cá mai sốt chanh

68.600 đồng/hộp

7

Cam canh

59.900 đồng/kg

8

Cam sành

15.800 đồng/ kg

9

Mít tố nữ

32.900 đồng/kg

10

Táo Cherry

89. 000 đồng/kg

11

Táo Nam Phi

42.500 đồng/kg

12

Sầu riêng Ri6

59.900 đồng/kg

13

Sữa đậu nành Fami 1lit

21.000 đồng/chai

14

Sữa thạch Kul socola

26.000 đồng/ lốc

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 1/12/2025


Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Sầu riêng Hàng hóa Cam Nam phi Kim chi Chanh Lốc sữa đậu nành giá bán
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long