Giá cả thị trường ngày 10/9/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Ổi
23.300 đồng/kg
2
Chanh
18.500 đồng/ kg
3
Cóc non
14.500 đồng/kg
4
Đu đủ vàng
19.500 đồng/kg
5
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Sữa đậu nành Fami (1lit)
17.800 đồng/hộp
8
Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít)
23.500/chai
9
Nấm sò
45.000 đồng/kg
11
Dứa
17.000 đồng/quả
12
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
13
Mít sấy Nhà Bè 100g
40.200 đồng/gói
14
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
15
Nước tương Maggi 200ml
24.300 đồng/chai
16
Mỳ xào Bibigo 122g
24.800 đồng/gói
Đoàn Kết
