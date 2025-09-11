Giá cả thị trường ngày 11/9/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Khoai tây
17.000 đồng/kg
2
Giá đỗ
25.000 đồng/kg
3
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
4
Khoai lang
20.000 đồng/kg
5
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
6
Mận xanh
30.000 đồng/kg
7
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
8
Bánh quy Lovy 80g
15.800 đồng/gói
9
Bánh quy Kenju rau củ 192g
44.500 đồng/gói
11
Xoài sấy dẻo 100g
40.000 đồng/gói
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
14
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
15
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
16
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
Đoàn Kết
