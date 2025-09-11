Giá cả - Thị trường
Giá cả thị trường ngày 11/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Khoai tây

17.000 đồng/kg

2

Giá đỗ

25.000 đồng/kg

3

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

4

Khoai lang

20.000 đồng/kg

5

Dưa lê trắng

35.000 đồng/kg

6

Mận xanh

30.000 đồng/kg

7

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

8

Bánh quy Lovy 80g

15.800 đồng/gói

9

Bánh quy Kenju rau củ 192g

44.500 đồng/gói

11

Xoài sấy dẻo 100g

40.000 đồng/gói

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

14

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

15

Cá đùi gà

140.000 đồng/kg

16

Thịt nạc vai

150.000 đồng/kg

