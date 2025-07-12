Giá cả thị trường ngày 12 /7 /2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa chua vinamilk
31.500 đồng/lốc
2
Bánh đa cua Vifon
5.500 đồng/ gói
3
Hạt nêm Meizan (400g)
17.500 đồng/gói
4
Café Phố 3in1
69.000 đồng/hộp
5
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
6
Thịt thăn bò
270.000 đồng/kg
7
Sữa đậu nành Fami (1lit)
17.800 đồng/hộp
8
Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít)
23.500/chai
9
Nấm sò
45.000 đồng/kg
11
Dứa
17.000 đồng/quả
12
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
13
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
17
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
18
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
19
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
20
Nước lau sàn Sunlight 3,6kg
97.000 đồng/can
21
Nước lau kính Coop Select
17.700 đồng/chai
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 17/7/2025
Giá cả thị trường ngày 16 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 15 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 14 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 13 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 11/7/2025
Giá cả thị trường ngày 10/7/2025
Giá cả thị trường ngày 9/7/2025
Giá cả thị trường ngày 8/7/2025
Giá cả thị trường ngày 7/7/2025