Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 12 /7 /2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Sữa chua vinamilk

31.500 đồng/lốc

2

Bánh đa cua Vifon

5.500 đồng/ gói

3

Hạt nêm Meizan (400g)

17.500 đồng/gói

4

Café Phố 3in1

69.000 đồng/hộp

5

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

6

Thịt thăn bò

270.000 đồng/kg

7

Sữa đậu nành Fami (1lit)

17.800 đồng/hộp

8

Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít)

23.500/chai

9

Nấm sò

45.000 đồng/kg

11

Dứa

17.000 đồng/quả

12

Ớt chuông

60.000 đồng/kg

13

Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram

40.000 đồng/hộp

17

Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh

40.000 đồng/hộp

18

Trà chanh Cozy 270gram

33.000 đồng/hộp

19

Gạo Japonica Neptune túi 5kg

135.000 đồng/túi

20

Nước lau sàn Sunlight 3,6kg

97.000 đồng/can

21

Nước lau kính Coop Select

17.700 đồng/chai

Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 12 /7 /2025


Đoàn Kết

 Từ khóa: giá cả thị trường Nước uống Sữa chua Vinamilk Trái cây Hàng hóa Đậu xanh Htx sữa đậu nành trà chanh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long