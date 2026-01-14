Giá cả - Thị trường
Giá cả thị trường ngày 14/01/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Roi An Phước

35.000 đồng/ kg

2

Kim quất 400g

49.000 đồng/ hộp

3

Kiwi xanh

158.000 đồng/ kg

4

Thanh long đỏ

25.000 đồng/ kg

5

Ổi Đài Loan

21.000 đồng/ kg

6

Cam sành

18.000 đồng/ kg

7

Quýt giống Úc

42.000 đồng/ kg

8

Mít thái

27.000 đồng/ kg

9

Dưa lưới ruột cam

43.000 đồng/ kg

10

Má đùi gà cắt sẵn

89.000 đồng/ kg

11

Cánh tỏi gà

99.000 đồng/ kg

12

Bò viên tươi 200g

42.900 đồng/ hộp

13

Bắp bò

255.000 đồng/ kg

14

Bò viên Fcook 200g

31.000 đồng/ gói

