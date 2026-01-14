Giá cả thị trường ngày 14/01/2026

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Roi An Phước
35.000 đồng/ kg
2
Kim quất 400g
49.000 đồng/ hộp
3
Kiwi xanh
158.000 đồng/ kg
4
Thanh long đỏ
25.000 đồng/ kg
5
Ổi Đài Loan
21.000 đồng/ kg
6
Cam sành
18.000 đồng/ kg
7
Quýt giống Úc
42.000 đồng/ kg
8
Mít thái
27.000 đồng/ kg
9
Dưa lưới ruột cam
43.000 đồng/ kg
10
Má đùi gà cắt sẵn
89.000 đồng/ kg
11
Cánh tỏi gà
99.000 đồng/ kg
12
Bò viên tươi 200g
42.900 đồng/ hộp
13
Bắp bò
255.000 đồng/ kg
14
Bò viên Fcook 200g
31.000 đồng/ gói
Kết Đoàn
