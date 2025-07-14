Giá cả thị trường ngày 14 /7 /2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Mỳ tôm Kokomi
114.000 đồng/thùng
2
Dầu đậu nành Simply 5lit
266.000 đồng/bình
3
Tương ớt chin su 2kg
77.000 đồng/chai
4
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
5
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
6
Cải chíp
24.900 đồng/kg
7
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
8
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
9
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
10
Cá hồi
520.000 đồng/kg
11
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
12
Chả cá pha mực
160.000 đồng/kg
13
Cá ngần
190.000 đồng/kg
14
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
15
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
16
Khoai tây
20.000 đồng/kg
17
Dầu gội Clear bạc hà 880g
177.000 đồng/chai
18
Sữa tắm Lifebouy 800g
131.500 đồng/chai
19
Sữa tắm Dove 900g
162.000 đồng/chai
20
Nước tẩy trang Garnier 400ml
195.000 đồng/chai
Kết Đoàn
