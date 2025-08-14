Giá cả thị trường ngày 14/8/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lưới ruột cam
45.000 đồng/kg
2
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
3
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
9
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
10
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
11
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
12
Chảo chống dính 26cm
150. 000 đồng/kg
13
Bình giữ nhiệt inox 304
99.000 đồng/cái
14
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
15
Sữa Ensure Gold
54.000 đồng/chai
Kết Đoàn
