Giá cả thị trường ngày 14/9/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Sữa Kul có thạch 170ml
26.500 đồng/lốc
2
Sữa TH true milk 180ml
33.500 đồng/lốc
3
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
4
Bưởi hồng da xanh
32.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Bắp giò heo đông lạnh
65.000 đồng/kg
9
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
10
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
11
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
12
Chảo chống dính 26cm
150. 000 đồng/kg
13
Bình giữ nhiệt inox 304
99.000 đồng/cái
14
Trà Nestea vị chanh hộp
28.000 đồng/hộp
15
Sữa Ensure Gold
54.000 đồng/chai
Kết Đoàn
