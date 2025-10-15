Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 15/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bánh xúc xích bông mai (80g)

15.000 đồng/cái

2

Bánh xúc xích phomai (70g)

15.000 đồng/cái

3

Bánh xúc xích thịt (85g)

85.000 đồng/cái

4

Sầu riêng giống Thái

79.000/kg

5

Dưa lưới

24.000 đồng/kg

6

Dứa

17.000 đồng/quả

7

Xúc xích xông khói Đức Việt 450g

62.000 đồng/gói

8

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

9

Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g

8.200 đồng/gói

10

Váng sữa Monte 55g

69.500 đồng/ lốc

11

Sữa chua Hoff 55g

45.500 đồng/ lốc

12

Sữa chua Vinamilk 100g

31.000 đồng/ lốc

13

Gà nguyên con đông lạnh

59.500 đồng/kg

14

Cánh gà ta khúc giữa

132.000 đồng/kg

15

Cá hồi phi lê

495.000 đồng/kg

Giá cả thị trường ngày 15/10/2025


