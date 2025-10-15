Giá cả thị trường ngày 15/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh xúc xích bông mai (80g)
15.000 đồng/cái
2
Bánh xúc xích phomai (70g)
15.000 đồng/cái
3
Bánh xúc xích thịt (85g)
85.000 đồng/cái
4
Sầu riêng giống Thái
79.000/kg
5
Dưa lưới
24.000 đồng/kg
6
Dứa
17.000 đồng/quả
7
Xúc xích xông khói Đức Việt 450g
62.000 đồng/gói
8
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
9
Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g
8.200 đồng/gói
10
Váng sữa Monte 55g
69.500 đồng/ lốc
11
Sữa chua Hoff 55g
45.500 đồng/ lốc
12
Sữa chua Vinamilk 100g
31.000 đồng/ lốc
13
Gà nguyên con đông lạnh
59.500 đồng/kg
14
Cánh gà ta khúc giữa
132.000 đồng/kg
15
Cá hồi phi lê
495.000 đồng/kg
Đoàn Kết
