Giá cả thị trường ngày 15 /7 /2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Chuối sáp
29.500 đồng/kg
2
Thanh long
52.000 đồng/hộp
3
Dưa lê trắng
35.000 đồng/kg
4
Sầu riêng giống Thái
79.000/kg
5
Dưa lưới
24.000 đồng/kg
6
Dứa
17.000 đồng/quả
7
Xúc xích xông khói Đức Việt 450g
62.000 đồng/gói
8
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
9
Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g
8.200 đồng/gói
10
Kem hộp Merino
59.500 đồng/hộp
11
Coca- cola (24 lon)
165.000 đồng/thùng
12
Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram
40.000 đồng/hộp
13
Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh
40.000 đồng/hộp
14
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
15
Gạo Japonica Neptune túi 5kg
135.000 đồng/túi
16
Sữa tắm Enchanteur 900g
145.000 đồng/chai
